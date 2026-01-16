Senior Kommersiell Förvaltare
Avaron AB / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-01-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Göteborg
, Borås
, Falköping
, Halmstad
, Jönköping
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-16Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren kommersiell förvaltare för ett temporärt behov där du bidrar både som ersättning i teamet och som förstärkning vid arbetstoppar. Du kommer att arbeta med ett kommersiellt fastighetsbestånd och i en miljö där samverkan med hyresgäster och uppdragsgivare är central. Rollen innebär ett tydligt affärs- och resultatfokus, med stort engagemang i trygghetsfrågor och social hållbarhet.
ArbetsuppgifterGenomföra visningar och arbeta med uthyrning av lokaler
Göra ekonomiska bedömningar samt hantera överlåtelser
Upprätta investeringskalkyler och ta fram underlag för ombyggnadstillägg
Driva hyresförhandlingar samt hantera eventuella uppsägningar
Arbeta i fastighetssystem och affärssystem kopplat till förvaltningen
Avrapportera till uppdragsgivare och bidra i utvecklingsarbete kopplat till fastighetsbestånd
KravFlerårig erfarenhet av kommersiell förvaltning och lokalhyra
Förhandlingsvana och vana att arbeta självständigt med eget resultatansvar
Goda kunskaper i fastighetsteknik, hyresjuridik och fastighetsekonomi
Erfarenhet av att arbeta i affärssystem
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
B-körkort
Godkänd bakgrundskontroll som omfattar bland annat belastningsregister
MeriterandeErfarenhet av kalkylarbete för hyresgästanpassningarSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7066878-1794405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Drottningtorget 5 (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Jobbnummer
9689843