Senior Javautvecklare

Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren mjukvaruutvecklare till ett utvecklingsteam som ansvarar för att ta fram en ny gemensam informationsförsörjningstjänst. Du kommer arbeta i en miljö med höga krav på prestanda, säkerhet och tillgänglighet, där kvalitet, samarbete och kontinuerlig teknikutveckling står i fokus.
ArbetsuppgifterDelta i analys av krav, arkitektur och tekniska lösningar.
Utveckla och vidareutveckla programvara som uppfyller ställda kvalitetskrav.
Bidra till tekniska vägval genom omvärldsbevakning och kunskapsdelning.
Felsöka och åtgärda incidenter och buggar.
Bidra till teamets arbetssätt och kompetensutveckling.
KravMinst 4 års erfarenhet av utveckling i Java.
Minst 1 års erfarenhet av Spring Boot.
Minst 1 års erfarenhet av utveckling mot SOAP-gränssnitt.
Minst 1 års erfarenhet av utveckling mot REST-gränssnitt.
Minst 1 års erfarenhet av behörighetsmodeller samt autentisering/auktorisering, inklusive OpenID.
Minst 6 månaders erfarenhet av Docker (containerisering och hantering).
Minst 6 månaders erfarenhet av Kubernetes (orkestrering och skalbarhet).
Minst 6 månaders erfarenhet av Maven.
Erfarenhet av agilt arbetssätt.
Erfarenhet av versionshantering i Git.
Erfarenhet av kodnära testning, exempelvis enhetstester.
MeriterandeErfarenhet av frontend-tekniker som HTML, JavaScript, CSS och React.
Erfarenhet av systemintegrationer för informationsutbyte mellan system och applikationer.
Erfarenhet av identitets- och åtkomsthantering, gärna Keycloak.
