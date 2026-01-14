Senior IT Specialist
2026-01-14
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior IT-specialist som stärker ett etablerat team som förvaltar och vidareutvecklar bankens bassystem inom digitalt sparande samt fond- och aktiehandel. Rollen är central för att säkerställa kontinuitet, regelefterlevnad och effektiv livscykelhantering i en miljö med komplexa integrationsflöden och flera intressenter.
Du arbetar nära verksamhet, arkitektur och externa tjänsteleverantörer för att ta fram krav, lösningsförslag och driva initiativ inom området. Uppdraget omfattar även att genomföra och rapportera IT-kontroller samt vid behov bidra till att etablera nya kontroller kopplade till IT-säkerhet och riskminimering.
ArbetsuppgifterFörvalta och vidareutveckla applikationer inom digitala banklösningar för sparande.
Arbeta strukturerat med incidenter, problemlösning och förändringshantering (change).
Samverka med verksamhet och arkitektur för att formulera krav och ta fram lösningsförslag.
Initiera och driva förbättringsinitiativ inom ditt ansvarsområde.
Styra och följa upp tjänsteleverantörer samt säkerställa leverans och kvalitet.
Utföra, dokumentera och rapportera IT-kontroller samt bidra till nya kontroller vid behov.
KravHög teknisk kompetens och god förståelse för systemarkitektur i komplexa flöden.
Kunskap inom databas- och serversetup samt integrationsflöden.
Erfarenhet av förvaltning, gärna i bankmiljö.
Erfarenhet av leverantörsstyrning och uppföljning av tjänsteleverantörer.
Erfarenhet av IT-kontroller och riskmitigerande aktiviteter kopplat till IT-säkerhet.
Akademisk examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
MeriterandeBakgrund som utvecklare.
Erfarenhet av system inom fond- och aktiehandel.
Svenska i tal och skrift.
