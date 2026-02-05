Senior It Infrastructure Specialist - Assa Abloy Entrance Systems
2026-02-05
Vill du arbeta i en global IT-miljö där du får kombinera teknisk bredd med verksamhetsförståelse? Nu söker vi en Senior IT Infrastructure Specialist till ASSA ABLOY Entrance Systems i Landskrona. Här får du en central roll i den regionala IT Operations-miljön där du arbetar nära både verksamhet, slutanvändare och globala IT-team.
I den här rollen är det viktigt att du kan se helheten - förstå hur infrastruktur, system, användare och affär hänger ihop - och använda den förståelsen för att driva stabilitet, förbättringar och smartare lösningar över tid.
Om rollen
Du blir en del av det regionala IT Operations-teamet och arbetar med både 1st och 2nd linesupport samt drift, övervakning och vidareutveckling av IT-miljön. Rollen innefattar stöd till kontorsanvändare, fälttekniker och ingenjörer samt samarbete med IT-kollegor globalt.
Du arbetar både operativt och förbättringsdrivet - från incidenthantering och felsökning till implementation av förbättringar, optimering av lösningar och dokumentation av infrastruktur och arbetssätt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du arbetar med drift, övervakning och administration av IT-lösningar samt daglig systemmonitorering och felsökning. Rollen innebär även ansvar för backup-lösningar, systemintegration, implementation av förändringar och optimeringar samt kontakt med leverantörer av IT-tjänster.
Du ger support till slutanvändare, både på kontor, remote och ute i fält, och arbetar aktivt med att utveckla användningen av IT-lösningar i verksamheten. Du deltar även i mindre lokala infrastrukturprojekt och samarbetar med IT-team i Europa.
Vi tror att du är en person som
Har ett starkt tekniskt intresse men också förstår verksamhetens behov. Du kan se samband mellan system, användare och affär och gillar att arbeta både operativt och förbättringsorienterat.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och trygg i att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i team. Du tar initiativ, kommunicerar tydligt och har en naturlig servicekänsla gentemot användare och verksamhet.
Vi ser gärna att du har
Flera års erfarenhet av att arbeta med IT-infrastruktur i en global organisation, gärna i centraliserade eller hostade miljöer.
God kunskap inom:
Microsoft Active Directory
Windows Desktop (10/11)
Windows Server-miljöer
Grundläggande MS 365 / Teams
Nätverk (DHCP, DNS, LAN, switchmiljöer)
VMware
Service Desk-system och ITIL-processer
• Du kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift.
Varför den här rollen?
Du får arbeta i en internationell miljö där du är med och säkerställer stabil drift samtidigt som du driver förbättringar framåt. Rollen ger möjlighet att arbeta brett inom IT-infrastruktur, samarbeta globalt och vara med och påverka hur IT stödjer affären framåt.
PLACERING & VILLKOR
• Omfattning: 100 %
• Start: Omgående
• Period: 6 månader
• Plats: Landskrona
LÅTER DET INTRESSANT?
Urval sker löpande - skicka in ditt CV redan idag och bli en del av resan mot att utveckla framtidens lärande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7177966-1825837". Omfattning
A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
261 44 LANDSKRONA
A-hub Jobbnummer
9724882