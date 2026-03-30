Senior iOS-utvecklare inom Design System
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Botkyrka
Publiceringsdatum2026-03-30Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kommer in i ett team som ansvarar för ett skalbart och högkvalitativt design- och komponentbibliotek för digitala produkter. Det finns redan etablerade bibliotek för webb och Android, men nu behöver iOS-delen byggas upp från grunden.
Här får du en nyckelroll i att forma struktur, arkitektur och arbetssätt för ett modernt iOS-bibliotek i Swift och SwiftUI. Du jobbar nära design, produkt och apputveckling med stort fokus på återanvändbarhet, kvalitet och en konsekvent användarupplevelse.
Teamet utvärderar även AI-stödd utveckling där Claude Code används tillsammans med Figma. Det gör uppdraget särskilt intressant för dig som vill kombinera djup iOS-kompetens med nya arbetssätt inom designsystem.
ArbetsuppgifterDu etablerar grunden för iOS i designsystemet, inklusive arkitektur, mappstruktur och tydlig separation mellan design tokens, core-bibliotek och komponentlager.
Du definierar arbetssätt, riktlinjer och versionshantering för komponenterna tillsammans med UI Lead.
Du bygger och vidareutvecklar komponentbiblioteket i Swift och SwiftUI, exempelvis knappar, typografi, färger, formulär, navigation och listor.
Du sätter API-design och dokumentationsstandard för komponenterna.
Du säkerställer hög kvalitet inom tillgänglighet, prestanda, konsistens och skalbarhet.
Du använder Claude Code för att effektivisera utveckling, dokumentation, tillgänglighet och QA samt bidrar med best practices för AI-assisterad utveckling.
Du samarbetar tätt med UI Lead, UX/UI-designers och appteamet och bidrar aktivt till gemensamma beslut och kunskapsdelning.
KravDu har 9-12 års erfarenhet av iOS-utveckling i Swift och/eller SwiftUI.
Du har dokumenterad erfarenhet av att bygga komponentbibliotek, UI-ramverk eller designsystem.
Du har stark kompetens inom arkitektur, särskilt modularisering och skalbarhet.
Du har god förståelse för tillgänglighet på iOS.
Du har tidigare arbetat med design tokens.
Du har erfarenhet av Figma, Figma API eller integrationer kopplade till designsystem.
Du har erfarenhet av CI/CD och versionering av SDK:er eller komponentbibliotek.
Du har erfarenhet av Claude Code eller liknande AI-utvecklingsverktyg.
Du är van att samarbeta nära UX/UI-designers.
Du har god förmåga att uttrycka dig på engelska.
Du kan förklara tekniska val, begränsningar och konsekvenser på ett pedagogiskt sätt för både tekniska och icke-tekniska intressenter.
Du är bekväm med att presentera och resonera kring lösningar i workshops och gemensamma forum.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7484115-1920561". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9827571