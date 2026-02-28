Senior iOS-utvecklare
Kantur & Associates AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kantur & Associates AB i Stockholm
, Solna
, Malmö
eller i hela Sverige
Appteamet tillhör förmågeområdet Egna försäljningskanaler (EFK) inom delområdet Biljett och Betal (BoB). Vi jobbar tillsammans med design lead, områdesarkitekt, lösningsarkitekter, affärsförvaltare och andra förmågeområden både inom och utanför vårt delområde BoB.
Till EFK-App teamet söker vi nu en apputvecklare med stora kunskaper inom iOS för att vidareutveckla SL-appen. Vi söker en senior utvecklare som är van vid att arbeta med både nyutveckling och förvaltning i befintlig arkitektur.
Du kommer vara en del av ett etablerat agilt team på ca 10 personer där vi har roller som produktägare, Android- samt iOS-utvecklare, testare, UX-designer, team coach och gruppchef.
Du kommer jobba nära en iOS-utvecklare i ditt team, där code review görs löpande som en del av arbetet. Utöver teamet samarbetar du även tvärfunktionellt med andra iOS-utvecklare inom IT-avdelningen på Trafikförvaltningen samt deltar i möten med intressenter från olika delar av organisationen.
Arbetsspråket är svenska, både i tal och skrift.
Obligatoriska krav
Minst sex (6) års relevant arbetslivserfarenhet inom iOS-utveckling på heltid
Minst fyra (4) års arbetslivserfarenhet av att aktivt utveckla i Swift, inklusive minst 2 års erfarenhet av utveckling i SwiftUI. Erfarenheten ska omfatta arbete med avancerade funktioner i Swift, såsom generics, felhantering (error handling), minneshantering (memory management), parallellprogrammering (concurrency) med async/await samt avancerad UI-komposition i SwiftUI.
Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet av att aktivt utveckla iOS-applikationer med minst 100 000 användare.
Erfarenhet av att deltagit i minst två (2) projekt där tekniska lösningar direkt ledde till mätbara förbättringar, samt innehaft nyckelroll i minst ett projekt av dessa. Exempel på förbättringar kan vara minskad appladdningstid med minst 25%, gjorde 20% av appen helt tillgänglighetsanpassad enligt WCAG AA, ökad appstabilitet med minst 30% (minskning av crash rate), eller förbättrade användarbetyg med minst en hel poäng på appbutiker efter en uppdatering.
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet av apputveckling med tillgänglighetsfokus (ex: WCAG, VoiceOver).
Minst ett (1) iOS-uppdrag med erfarenhet av par-programmering och code review.
Minst tre (3) års eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande.
Mervärdeskrav
Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet av att driva eller bidra till strategiska teknikval och innovationsinitiativ inom apputveckling.
Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet av att arbeta tillsammans med andra iOS-utvecklare i ett agilt team.
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet av att ha jobbat med Figma eller liknande designverktyg, tex Abstract, Sketch, Zepplin.
Minst två (2) års arbetslivserfarenhet av att ha jobbat strukturerat med Git. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: connect@kantur.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kantur & Associates AB
(org.nr 559025-5773) Arbetsplats
TF Jobbnummer
9769418