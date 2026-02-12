Senior iOS-utvecklare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior iOS-utvecklare till ett appteam som står inför ett viktigt utvecklingssteg. Fokus ligger på att förbättra butikssidor i appen och vidareutveckla grundfunktioner som pushnotiser och djuplänkar. Du blir en integrerad del av teamet och bidrar både i projektleveranser och i det löpande förbättringsarbetet.
Du arbetar i ett tvärfunktionellt upplägg tillsammans med designers, backend-utvecklare och produktägare. Arbetet sker agilt med SAFe som ramverk och Scrum i sprintarna.
ArbetsuppgifterUtveckla och förbättra native iOS-funktionalitet med fokus på butikssidor, pushnotiser och djuplänkar
Implementera UI med Swift, UIKit och SwiftUI
Integrera appen mot REST-API:er och hantera data i JSON-format
Säkerställa hög kvalitet genom att testa och verifiera egen kod samt bidra till teamets kvalitetsarbete
Samarbeta nära design, backend och produkt för att leverera användarvänliga lösningar enligt Apple's Human Interface Guidelines
Arbeta strukturerat i ärendehanteringsverktyg som JIRA eller motsvarande
KravMinst 6 års erfarenhet av native iOS-utveckling
Mycket goda kunskaper i Swift
Erfarenhet av både UIKit och SwiftUI
Vana att integrera och arbeta med REST-API:er och JSON
God förståelse för Apple's Human Interface Guidelines och mobil designpraxis
Mycket god vana av Xcode och tillhörande felsökningsverktyg
Erfarenhet av JIRA eller liknande verktyg för ärendehantering och projektstyrning
Flytande engelska
MeriterandeSvenska
Erfarenhet av designsystem
Erfarenhet av tillgänglighet
Erfarenhet av testningsramverk
