Senior Interim Projektledare - Digital Transformation
2026-01-19
Vi söker nu en erfaren och senior projektledare till ett omfattande transformationsuppdrag hos en kund inom Bank/försäkring. Uppdraget innebär att leda och koordinera en strategiskt viktig övergång.
Uppdragsperiod: Februari-augusti
Omfattning: 100 %
Placering: Stockholm (på plats hos kund)
Om rollenI rollen som Projektledare för Transition & Transformation blir du kundens interna huvudansvariga för att driva och samordna leveransen av nya tjänster.
Du arbetar nära både kundens organisation och den externa leverantören, och ansvarar för att säkerställa att transformationen genomförs enligt plan - från analys och design till implementation och överlämning till förvaltning.
Dina huvudsakliga ansvarsområdenProjektledning och styrning
Planera, strukturera och driva hela transformationsprojektet
Säkerställa att samtliga projektfaser genomförs enligt tidplan
Koordinera resurser och aktiviteter mellan kund och leverantör
Följa upp leveranser och säkerställa att uppsatta mål uppnås
Samverkan och kommunikation
Fungera som primär kontaktpunkt mellan alla involverade parter
Leda möten, workshops och styrgruppsavstämningar
Säkerställa tydlig och korrekt dokumentation genom hela projektet
Kvalitet och uppföljning
Hantera risker, avvikelser och förändringsärenden
Säkerställa att acceptanskriterier uppfylls i varje fas
Ansvara för strukturerad överlämning till drift och förvaltning
Rapportering
Löpande rapportering av status, framdrift och risker
Uppföljning av leverantörens åtaganden och aktiviteter
Exempel på projektområden
Uppdraget omfattar flera parallella initiativ, bland annat:
Uppdraget omfattar bland annat:
Modernisering av tekniska plattformar för digital arbetsplats
Införande av nya verktyg för enhetshantering
Förvaltning och vidareutveckling av molnbaserade samarbetstjänster
Struktur och styrning kring automatisering och digitalisering
Säkerhetsförbättringar inom klient- och molnmiljöer
Utveckling av stödtjänster kopplade till arbetsplatsen
Förbättring av processer, mätning och integrationer
Initiativ för ökad effektivitet och bättre användarupplevelse
Vi söker dig som harGedigen erfarenhet av att leda komplexa IT-transitioner och transformationsprojekt
Stark förståelse för moderna arbetsplatsplattformar
Erfarenhet av att arbeta i större organisationer och i samverkan med externa leverantörer
Dokumenterad vana att driva projekt med många beroenden och intressenter
Erfarenhet av riskhantering, förändringsledning och kvalitetsstyrning
Mycket god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska
Profilnivå
Mycket senior kompetens
Erfarenhet av stora och komplexa uppdrag
Van att leda större projektteam
