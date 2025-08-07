Senior Integrationsarkitekt
2025-08-07
Senior Integrationsarkitekt - strategisk och teknisk design av integrationslösningar
Vi söker en erfaren integrationsarkitekt som vill ta en ledande roll i arbetet med att utforma och kvalitetssäkra integrationslösningar inom en central integrationsfunktion. Du kommer att arbeta med både nyutveckling och vidareutveckling av integrationer i en organisation där tekniklandskapet är under omställning mot en modern, tjänstebaserad arkitektur.
Om uppdraget
I denna roll ansvarar du för att samla in och analysera informationsbehov från olika projekt och uppdrag, samt att ta fram integrationsdesign i enlighet med uppsatta riktlinjer och standarder. När designen är godkänd översätter du den till tydliga instruktioner för utvecklingsteamen.
Miljön är tekniskt komplex och under förändring - befintlig integrationsplattform baserad på MuleSoft är under migrering till en modern containerlösning baserad på Kubernetes. Den tekniska stacken innefattar bland annat Java, Spring Boot och Apache Camel.
Du kommer att vara en del av en central integrationsfunktion med ansvar för helhetsgreppet kring analys, design och kvalitetssäkring av integrationer. Arbetet präglas av höga krav på säkerhet, återanvändbarhet och förvaltningsbarhet.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Ansvara för design och arkitektur av integrationslösningar i verksamhetskritiska system
Ta fram tekniska lösningsförslag baserade på krav från verksamhet och projekt
Säkerställa att lösningarna följer etablerade arkitekturprinciper och standarder
Stötta utvecklingsteam med tydlig och detaljerad dokumentation
Arbeta med både etablerade och nya integrationsmönster i ett mikrotjänstbaserat landskap
Delta i transformationen mot en containerbaserad integrationsplattform
Obligatoriska kompetenser
Dokumenterad erfarenhet av systemintegration i komplexa, distribuerade IT-miljöer
God förståelse för vårdinformatik och standarder inom hälso- och sjukvård
Tidigare arbete i centraliserade integrationsfunktioner eller integrationsteam
Erfarenhet av HL7 och dess tillämpning inom vårdrelaterade system
Förståelse för mikrotjänstarkitektur och relaterade tekniska koncept
Erfarenhet av strategiskt arkitekturarbete inom större IT-organisationer
God kunskap om vanliga integrationsmönster och deras praktiska tillämpning
Kännedom om svenska nationella e-hälsotjänster, t.ex. RIV TA och tjänstekontrakt
Förståelse för den nationella integrationsplattformen (NTjP/SKLTP)
Meriterande kompetenser
Praktisk erfarenhet av verktyg för mappning och transformation, exempelvis Altova Mapforce
Erfarenhet av att arbeta med API:er - både REST och SOAP
Tidigare deltagande i projekt inom hälso- och sjukvårdssektorn
Bekantskap med tekniska verktyg som LOKI och Grafana
Detta uppdrag passar dig som har en djup teknisk förståelse kombinerad med strategiskt tänkande, och som vill bidra till att skapa framtidssäkra integrationslösningar i en samhällskritisk miljö.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär.
