Senior Injusterare
2025-08-26
Aircano AB är ett väletablerat ventilationsföretag med inriktning på fastighetstekniska installationer. Vi är idag ca 30 st medarbetare som gemensamt driver projekt inom ventilation, styr & regler, service och energisparprojekt för 77 miljoner kr/år till främst fastighetsägare, företag och bostadsrättsföreningar. Vi har Stockholm och Mälardalen som främsta arbetsområde. Instalcokoncernen som Aircano ingår i är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, vs, ventilation, kyla, teknikkonsult och industri. Instalco omsätter 14,4 miljarder och har drygt 6200 medarbetare i över 150 bolag i Norden. Till vårt kontor i Sköndal söker vi nu ytterligare en kompetent medarbetare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara service och injustering av ventilationsanläggningar hos våra kunder runt om i Storstockholmsområdet. För det mesta arbetar du tillsammans med en kollega ute i olika fastigheter och på byggarbetsplatser. Det är en ansvarsfylld tjänst där ditt driv, initiativförmåga och resultatfokus kommer att uppskattas.
Vi söker dig som utan problem kan påvisa att du levererat förstklassig service till nöjda kunder i en liknande tjänst. Då du stött på tuffare utmaningar har det aldrig varit några problem för dig att komma fram till ett tillfredsställande resultat då du är van att ta egna initiativ och fullt ansvar för att göra kunden nöjd. Kanske är det dig andra vänder sig till när de kör fast?
Du erbjuds ett fritt och spännande arbete med stort eget ansvar i ett framgångsrikt företag med kompetenta medarbetare. Gör du bra ifrån dig finns goda utvecklingsmöjligheter. Hos oss är varje medarbetare viktig.
Kontaktperson hos Exelect är Anders Hanberg, 070-413 99 03.
https://aircano.se/
128 62 SKÖNDAL
