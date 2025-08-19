Senior ingenjör hållbara underhållslösningar luftvärn
2025-08-19
Är du ingenjör med teknisk erfarenhet som vill bidra till att stärka Försvarsmaktens och Sveriges luftförsvarsförmåga? Du kan du vara den vi söker. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning.Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Som senior ingenjör ansvarar du för att utveckla och säkerställa effektiva underhållslösningar för komplexa tekniska apparater, produkter och/eller delsystem. För att säkerställa så att de luftvärnssystem som levereras till Försvarsmakten fungerar optimalt under hela sin livscykel kommer du som ingenjör arbeta med ILS (Integrated Logistics Support) som handlar om att ta fram hållbara underhålls- och logistiklösningar för komplexa tekniska system.
Vidare innebär det att du möjlighet att jobba med hela kedjan - från att identifiera behov och analysera tekniska krav, till att ta fram och implementera lösningar som möter höga krav på driftsäkerhet och livscykelhantering. Du arbetar i nära samverkan med projektledare, leverantörer och Försvarsmakten för att planera, leda och följa upp arbetet inom dina ansvarsområden. Det kan innebära att genomföra tekniska beredningar och analyser, utforma kravspecifikationer, leda möten samt ansvara för upphandlingar och avrop.
Rollen innebär även att delta i och leda delområden inom större projekt, där du bidrar med både teknisk kompetens och förmågan att hitta kreativa och hållbara lösningar. Du förväntas följa utvecklingen inom ditt tekniska område och omsätta nya kunskaper i praktiken för att stärka verksamhetens förmåga och resultat.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Tjänsteresor förekommer, såväl inrikes som utrikes.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad till civil-/högskoleingenjör, systemvetare, officerare eller har för området annan relevant utbildning, alternativt har kompetens förvärvad på annat vis som vi bedömer likvärdig. Du behöver ha aktuell och relevant erfarenhet av erfarenhet av underhållslösningar exempelvis: underhållsplanering, teknisk dokumentation, sats- och reservdelsberäkningar, driftsäkerhet. Det gäller även tidigare erfarenhet av att arbeta i projekt. Tjänsten ställer krav på B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har aktuell och relevant erfarenhet av materiel eller tjänster inom försvarssektorn.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig är ansvarstagande och har förmågan att självständigt och driva arbetet framåt med struktur och fokus. Men viktigt är också att du är en person som samarbetar väl med andra. Du möter människor med lyhördhet och kommunicerar på ett tydligt och konstruktivt sätt. Vidare behöver du ha ett gott omdöme, kan väga samman komplex information och gör välgrundade prioriteringar och beslut. Med ett tydligt mål- och resultattänkande planerar och anpassar du ditt arbete för att nå bästa möjliga resultat, även när förutsättningarna förändras.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn. Ett luftvärnssystem består av sensorer för upptäckt, identifiering och klassificering, samband och ledningssystem för beslut och överföring av information samt verkanssystem för bekämpning. På luftvärnsenheten har vi sektioner vars projekt bygger upp kompletta luftvärnssystem.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-09-07.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Pierre Königsson, OFR/S Leif Jansson, OFR/O Gunnar Östermark och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Cathrine Nygren via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta rekryterare Ellinor Rosengren Thelin på ellinor.rosengren.thelin@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
