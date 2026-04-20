Senior infrastruktur arkitekt
Region Uppsala / Supportteknikerjobb / Uppsala Visa alla supportteknikerjobb i Uppsala
2026-04-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
IT-avdelningen
Region Uppsalas ledningskontor är en del av Region Uppsala, en av Uppsala läns största arbetsgivare. Ledningskontoret leds av regiondirektören och består av cirka ett tusen medarbetare. Med en styrande, stödjande och samordnande roll har ledningskontoret i uppdrag att stödja den politiska ledningen och förvaltningarna så att den politiska inriktningen får genomslag i regionens olika verksamheter. På så vis kan Region Uppsala axla sin roll, både regionalt och nationellt.
Vill du utvecklas och bidra till Region Uppsalas utveckling - välkommen att arbeta med oss!
Är du en redan etablerad IT-arkitekt med stort intresse för de tekniska plattformarnas och infrastrukturens delar i verksamhetslösningen eller är en erfaren IT tekniker eller teknisk projektledare som har börjat intressera dig för och vill utvecklas inom de sammanhang som tekniken verkar?
Då kan det här vara en tjänst för dig!
Vår verksamhet
Region Uppsala ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i Uppsala län. Med över 12 000 medarbetare är vi en av länets största arbetsgivare och en viktig aktör i samhällsutvecklingen. Vi är också hemvist för Akademiska sjukhuset och samverkar nära med Uppsala universitet och andra forskningsmiljöer.
IT-avdelningen är en del av Ledningskontoret och arbetar med att utveckla och förvalta en stabil, säker och framtidsinriktad digital infrastruktur. Här får du möjlighet att vara med och forma lösningar som stödjer vård, forskning och innovation i en av Sveriges mest kunskapsintensiva regioner.
Ditt uppdrag och kvalifikationer
Inom regionen har Infrastruktur arkitektrollen fått en ökad betydelse för att få väl fungerande stöd för kärnverksamheten. De senaste åren har behoven av komplexa lösningar ökat mycket: allmän digitalisering, mobilitet och vård på distans, säkerhetskrav samt nationella samarbeten/initiativ. För att kunna möta regionens framtida behov av stabila IT-lösningar söker vi nu en Infrastruktur arkitekt till IT-avdelningen, för att bli en viktig länk mellan verksamheten och IT och som arbetar med att fånga verksamhetens behov och önskemål för att kunna omvandla dem till ett IT-perspektiv. Du kommer även ha en stor del i leverantörskontakter, kravställningar internt och externt samt vara med vid upphandlingar enligt LOU.
Vi söker dig som antingen redan är en etablerad IT-arkitekt med stort intresse för de tekniska plattformarnas och infrastrukturens delar i verksamhetslösningen eller är en erfaren IT tekniker eller teknisk projektledare som har börjat intressera dig för och vill utvecklas inom de sammanhang som tekniken verkar. Du har mycket god förmåga att dokumentera och kommunicera ditt arbete på ett pedagogiskt sätt i tal och skrift samt tydligt framföra kravställningar med motivering och konsekvens. Du leder och planerar ditt eget arbete och stöttar andra för att tillsammans skapa hållbara helhetslösningar och tidsplaner. Du har mycket goda kunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska.
Du är en relationsskapande person med ett diplomatiskt förhållningssätt till din omgivning. Du inser att tydlighet, kommunikation och det goda samtalet är en förutsättning för att navigera rätt i en stor organisation med komplexa systemsamband där samspelet mellan verksamhet och IT sker dagligen.
Utöver detta så har du flera års erfarenhet av att arbeta inom en komplex IT-verksamhet.
Som Infrastrukturarkitekt är du även delaktig i det ständiga förändringsarbete som sker inom en IT-organisation inom arkitektur, drift, förvaltning, dialog med leverantörer och hela regionens verksamhetsområde.
Du blir del av gruppen datacenter, ett engagerat team där dina kollegor och du har olika specialistområden men arbetar tätt tillsammans. Arbetet sker i nära samverkan med verksamhetsrepresentanter och andra IT-specialister inom hela Region Uppsala samt leverantörer.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta med modern teknik i en samhällsviktig organisation. Du blir en del av ett kompetent och engagerat team där innovation och samarbete är centralt. Vi erbjuder kompetensutveckling, interna nätverk och ett arbetsklimat där du får möjlighet att växa. Region Uppsala erbjuder trygg anställning med kollektivavtal, förmåner och flexibla arbetssätt. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Denna rekrytering sker i samarbete med Experis och ansvarig Rekryteringskonsult Anne Wegar svarar gärna på eventuella frågor och nås på anne.wegar@se.experis.com
eller mobil 0709-535 880
Fackliga representanter:
Vision - Christianne Simson, 018-611 32 51
SACO - Örjan Olsmats, 018-611 00 00 (vxl)
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga gärna CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet av liknande miljöer och varför du vill arbeta hos oss.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK34/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 25 UPPSALA
Region Uppsala Jobbnummer
9864977