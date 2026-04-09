Senior Hvac/ Vs-Ingenjör
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Växjö Visa alla maskiningenjörsjobb i Växjö
2026-04-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Växjö
, Ljungby
, Värnamo
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.
Inom vår sydliga region finns vi på Industriell HVAC idag i Lund/ Helsingborg, Växjö och Jönköping med 15st kvalificerade medarbetare HVAC, VS och Energiutredningar.Publiceringsdatum2026-04-09Beskrivning av jobbet
Vi söker en Senior VVS-ingenjör som vill arbeta i tekniskt avancerade industriprojekt inom bl a livsmedelsindustri, kemi, papper & massa och gruvindustrin. Här får du möjligheten att arbeta i en roll där du driver hela VVS-disciplinen framåt - från tidiga koncept till färdiga anläggningar som ska fungera dygnet runt, året om.
Du kommer in i ett erfaret team med hög teknisk kompetens, stort kundfokus och en arbetsmiljö där vi värdesätter samarbete, innovation och professionell utveckling.
Lokaliseringsort är Växjö eller Jönköping.Kvalifikationer
• *Vad du bidrar med:**
Kandidat- eller masterexamen inom VVS, installationsteknik, energi, maskinteknik eller motsvarande
Minst 8-10 års erfarenhet av VVS-design
Praktisk erfarenhet av industriella projekt inom någon av dessa branscher? Ännu bättre!Livsmedelsindustrin
Kemisk industri eller processindustri
Papper och massa
Gruv- eller mineralindustri
• *Din expertis (det som räknas):**
Behärskar industriell ventilation (VOC, rök, damm, gaser, lokala utsug - du vet vad som gäller)
Värme- och kylsystem som faktiskt fungerar (bonuspoäng för kunskap om processkylning!)
Dricksvatten/HVAC, avloppsvatten och dagvattensystem
Tryckfall- och flödesberäkningar som är rimliga
Materialval och lösningar för korrosiva eller explosionsklassade miljöer
• *Bra att ha (grädden på moset):**
Erfarenhet av ATEX/Ex-miljöer
Processrelaterade installationer (ångsystem, värmeväxlare, tryckluft)
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-05-30
Kontaktperson för frågor:
Lars Holm, tf Sektionschef Industrial HVAC
lars.holm@AFRY.com / 072-202 8303
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 VÄXJÖ Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9845924