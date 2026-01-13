Senior HR Generalist
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior HR-generalist som tillfälligt stärker HR-funktionen i en verksamhet med kommunal anknytning och politisk styrning. Uppdraget fokuserar på att säkerställa att HR-policys, riktlinjer och styrdokument är aktuella, ändamålsenliga och rättssäkra - samt att strukturera och vidareutveckla HR-dokumentation och introduktionsmaterial. Rollen innebär också kvalificerat rådgivande stöd inom arbetsrätt, kollektivavtal, arbetsmiljö och fackliga förhandlingar. Du arbetar självständigt i nära samverkan med administrativ chef och VD.
ArbetsuppgifterTa fram, revidera och uppdatera HR-policys, riktlinjer och styrdokument.
Säkerställa att styrdokument är förenliga med gällande arbetsrätt, kollektivavtal samt ägardirektiv och interna styrdokument.
Utforma beslutsmogna, tydliga dokument anpassade till verksamhetens behov.
Strukturera och sammanställa en HR-handbok (digital och fysisk) samt kvalitetssäkra befintligt HR-material.
Föreslå en långsiktig struktur för förvaltning och uppdatering av HR-dokumentation.
Ta fram och uppdatera introduktions- och onboardingmaterial för nyanställda.
Säkerställa att introduktionsmaterial stödjer arbetsmiljö, värdegrund samt interna rutiner och policys.
Ge rådgivning i arbetsrättsliga frågor och stödja tolkning samt tillämpning av kollektivavtal i praktiska HR-ärenden.
Ge rådgivande stöd inför och under förhandlingar med fackliga organisationer samt förbereda underlag.
Stötta det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), inklusive rutiner, skyddsronder, dokumentation och uppföljning.
KravMinst 6 års dokumenterad erfarenhet som HR-konsult, HR-strateg, HR-partner eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet av att ta fram, revidera och uppdatera HR-policys och riktlinjer.
God kunskap i svensk arbetsrätt.
God kännedom om kollektivavtalet HÖK - Allmänna bestämmelser.
Erfarenhet av att tillämpa kollektivavtal i praktiska HR-frågor.
Erfarenhet av rådgivande stöd inför och under förhandlingar med fackliga organisationer.
Dokumenterad erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM).
Erfarenhet av arbete med skyddsronder, arbetsmiljörutiner och tillhörande dokumentation.
Erfarenhet av att självständigt driva uppdrag och leverera beslutsmogna underlag.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
MeriterandeErfarenhet av arbete inom kommunal eller kommunalägd verksamhet.
Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av att bygga upp HR-handbok/HR-pärm från grunden.
Erfarenhet av att ta fram eller uppdatera introduktions- och onboardingmaterial.
Erfarenhet av att koppla HR-policys till verksamhetsmål, värdegrund, ledarskap och arbetsmiljö.
Erfarenhet av samverkan med fackliga parter i utvecklingsfrågor.
Erfarenhet av att stödja chefer i implementering av policys och riktlinjer.
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
