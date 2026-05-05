Senior HIL & SIL Test Engineer | Mobility
Together Tech AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-05-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Together Tech AB i Göteborg
, Mölndal
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med test och verifiering av avancerade fordonssystem i tekniskt utmanande miljöer? På Together Tech är du med och säkerställer kvalitet och funktion i nästa generations fordonssystem. Vi söker erfarna HIL- och SIL-testingenjörer som vill ta ett tydligt tekniskt ägarskap inom mjukvaruverifiering från tidiga simuleringsmodeller till ECU-nära testning i avancerade riggar.
Mobilitetsbranschen genomgår en snabb transformation mot elektrifiering och mjukvarudefinierade fordon, vilket ställer höga krav på robust testning, automatisering och systemförståelse. Hos oss arbetar du i teknikintensiva uppdrag inom allt från micromobility till personbilar och tunga fordon, där du får en central roll i att verifiera avancerade fordonsfunktioner. Du arbetar nära utvecklare, systemägare och andra testingenjörer och får möjlighet att påverka både teknik och metodik. Du bidrar både operativt och strategiskt inom test och verifiering, det innebär att du:
Planera, leda och genomföra testaktiviteter i HIL-, SIL- och fordonsmiljöer
Driver testdesign för funktionella tester, integration och regression
Säkerställer testbarhet i samarbete med utveckling och system
Analysera resultat, hantera avvikelser och säkerställa tydlig återkoppling till utveckling och systemägare
Utveckla och underhålla automatiserade tester och testscript
Bidra till förbättring av teststrategier, metoder och verktyg
Läs mer om vårt engagemang inom området Mobility.
Din tekniska bakgrund
Master-/kandidatexamen inom elektro, data eller närliggande område.
Omfattande arbetslivserfarenhet inom test och verifiering i HIL/SIL-miljöer, både i rigg och i fordon.
Goda kunskaper i Vector-verktyg, särskilt CANoe, samt erfarenhet av CANalyzer och vTESTstudio
Goda kunskaper i att utveckla testscript i CAPL och arbeta med testautomation i Python
God förståelse av fordonskommunikation (CAN, LIN, Ethernet) och erfarenhet av ECU-nära felsökning.
Erfarenhet av automatiserade testflöden samt grundläggande förståelse för CI/CD (t.ex. Jenkins, Azure DevOps eller GitHub Actions)
God kommunikationsförmåga, flytande i svenska och engelska.
Du har B-körkort.
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
Dina personliga egenskaper
Att vara konsult kräver en flexibel och nyfiken grundinställning, ett självständigt arbetssätt och förmågan att bygga starka relationer med kunder och kollegor. Du är intresserad av de senaste teknikerna inom testområdet och är motiverad att utvecklas tillsammans med oss.
Together Tech för hållbar produktutveckling
Vi ger möjligheter till att kunna utvecklas genom en variation av uppdrag inom olika branscher och områden, i uppdrag hos kund eller i något av våra spännande in-houseprojekt. Hos oss på Together Tech arbetar du tillsammans med andra ingenjörer som brinner för miljö och hållbarhet, alla med en vilja att skapa bestående lösningar med hjälp av teknik - eller som vi säger: Better World Tech!
Din utveckling & vårt stöd
Din utveckling och ditt välmående är viktigt för oss varpå vi erbjuder förmåner som stöttar dig och din karriär på bästa sätt. Vi värdesätter vikten av trygg anställning och fast lön, och är kollektivanslutna. För att främja din hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag på 4000 kr per år och även hälsoundersökning, bidrag till aktiviteter och friskvårdsrabatter.
Vi gillar att umgås med varandra i olika sociala aktiviteter, som passar alla! Alltifrån afterworks, sportaktiviteter och 5-kamp till företagskonferenser. Vi strävar efter att ge dig förutsättningar att växa genom olika uppdrag och projekt samt individuella utvecklingsplaner. Vi erbjuder även kurser inom hållbarhet och andra områden inom ramen för din roll och dina mål. Vi är stolta över att vara utsedda till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare 2026, 2025 och 2024 av Karriärföretagen!
Vill du veta mer om oss, besök gärna vår hemsida www.togethertech.com
För frågor kring den aktuella tjänsten, kontakta rekryterande ledare Claes Jonsson, på telefon +46700 889 729 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7672175-1982442". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Together Tech AB
(org.nr 556576-4668), https://career.togethertech.com
Klippan 1A (visa karta
)
414 51 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Together Tech Jobbnummer
9892962