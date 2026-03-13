Senior hållbarhetskonsult - Klimat
Goodpoint AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Goodpoint AB i Stockholm
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Allt fler företag och organisationer prioriterar ett strukturerat och strategiskt klimatarbete med årliga beräkningar, vetenskapligt baserade mål, tydliga omställningsplaner och fokus på hållbar affärsutveckling. Goodpoint är en strategisk hållbarhetsbyrå med uppdragsgivare inom både privat och offentlig sektor. Vi ser en fortsatt ökning av uppdrag och söker nu en kollega med särskild expertis inom klimat.
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat klimatarbete och vill bidra till att ge råd och stöd till företags och organisationers arbete med klimat. Du har omfattande erfarenhet av arbete med klimatberäkningar enligt Greenhouse Gas Protocol och har god förståelse för hur klimatarbetet förankras i mål, omställningsplaner och affärsutveckling.
Du kommer att arbeta i nära dialog med uppdragsgivare och kollegor i uppdrag som spänner från analys och kartläggning till strategisk rådgivning, genomförande och uppföljning.
Exempel på ansvarsområden
• Genomföra klimatberäkningar enligt GHG-protokollet, inklusive scope 1, 2 och 3 * Ta fram klimatomställningsplaner samt utveckla klimatstrategier, mål och handlingsplaner * Delta i arbete med hållbarhetsanalyser, exempelvis dubbel väsentlighetsanalys och klimatrelaterade riskbedömningar * Bidra till strategisk rådgivning inom klimat till företag, myndigheter och offentliga organisationerPubliceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen * Minst fem års erfarenhet av kvalificerat arbete med klimatfrågor * Mycket god kunskap om GHG-protokollet och erfarenhet av klimatberäkningar, både inom privat och offentlig sektor * Erfarenhet av arbete med klimatomställningsplaner, klimatmål eller klimatomställning * Förmåga att arbeta analytiskt och strategiskt samt att kommunicera komplexa frågor pedagogiskt * Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande:
Arbete med SBTi
Erfarenhet av klimatanpassning
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Goodpoint
Sedan 1981 är Goodpoint en av Sveriges ledande konsultbyråer inom hållbarhet. Vi är idag cirka 35 kollegor med kontor i Stockholm, Lund och Göteborg. Varje år arbetar vi med över 150 uppdragsgivare, fördelat jämnt mellan offentliga aktörer och privata företag. Vi arbetar enligt FN Global Compacts tio principer för hållbar utveckling och är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt 14001:2015. Goodpoint ingår i Knightec Group.
På Goodpoint värdesätter vi mångfald och en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och uppskattade utifrån sin bakgrund, sina förmågor och erfarenheter, och sitt perspektiv.
En spännande resa med Knightec Group
Goodpoint är en del av Knightec Group som bildades 2024 genom samgåendet mellan Semcon och Knightec. Tillsammans är vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling. Med tvärfunktionell kompetens och en helhetssyn på affär och teknik hjälper vi våra kunder från idé till färdig lösning. Som medarbetare får du stora möjligheter att utvecklas och arbeta i meningsfulla uppdrag i teknikens framkant.
För frågor kontakta Adam Bergsveen, konsultchef, på 0708-213136 eller adam.bergsveen@goodpoint.se
Vi kallar till intervjuer löpande, sista ansökningsdag 25-04-06.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7384169-1892125". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Goodpoint AB
(org.nr 556469-7141), https://karriar.goodpoint.se
Hagaesplanaden 4 (visa karta
)
113 68 STOCKHOLM Arbetsplats
Goodpoint Jobbnummer
9796513