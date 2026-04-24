Senior fullstackutvecklare - Java & Javascript
2026-04-24
Brinner du för att leverera smarta lösningar ofta? Trivs du i moderna utvecklingsmiljöer med fokus på devops, automation och användarupplevelse? Vill du arbeta i ett agilt team med korta beslutsvägar och nära samarbete med produktägare? Då kan detta vara rollen för dig!
Vår utvecklingsavdelning växer och vi söker en senior systemutvecklare som vill vara med och driva utvecklingen av våra självservicetjänster för medarbetare och chefer, exempelvis tidrapportering, attest och resa & utlägg. Vi arbetar agilt, kundnära och med fokus på att snabbt få feedback från verkliga användare.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du arbeta i ett företag med stark drivkraft att utvecklas och förändras. Vi ger dig stora möjligheter att påverka både tekniska lösningar och vårt arbetssätt. Du arbetar med moderna tekniker, har nära kontakt med produktägare och får stöd av arkitekter, tooling- och drift-team - samtidigt som du är en del av gemenskapen i ett mindre bolag där alla gör skillnad.
Här får du:
En arbetsplats med högt tempo, korta beslutsvägar och mycket frihet.
Möjlighet att arbeta med stora välrenommerade kunder i olika branscher.
Stort utrymme för innovation och egna idéer.
En kultur som värdesätter kvalitet, samarbete och pragmatism.
Vad krävs för rollen?
Teknisk kompetens
Du har gedigen erfarenhet av modern systemutveckling och i flera av följande områden:
Java 25
Spring Boot
JavaScript/TypeScript
React
Kafka
REST API:er
SQL Server
Agil utvecklingsmetodik
Kubernetes
CI/CD och devops/gitops-arbetssätt
Byggpipelines (t.ex. Bitbucket pipelines)
Renovate
Utveckling via AI-agenter
Som person
Vi tror att du passar perfekt hos oss om du:
Har mindset att leverera ofta
Är innovativ, nyfiken och inte rädd att tänka nytt
Har starkt fokus på användarupplevelsen
Har en hjälpsam inställning och gillar att samarbeta
Är kommunikativ i tal och skrift
Gillar att vara med hela vägen, från idé och specifikation till kodning, test och leverans
Kan växla fokus när det behövs
Är prestigelös och bidrar till god stämning i teamet
Välkommen med din ansökan till rekrytering@hrmsoftware.se
. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef Tor Händevik, Head of Development, via 0707-414 616 eller tor.handevik@hrmsoftware.se
.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så tveka inte - sök direkt! Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll på den slutliga kandidaten.
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att inskickat material, inklusive CV och personligt brev, kan komma att behandlas med hjälp av AI-modeller som en del av vår rekryteringsprocess.
Om HRM Software AB
Vi satsar hårt på att utveckla marknadens bästa lönesystem, med HR-funktionalitet, för större företag och statliga myndigheter. Helt avgörande för att vi ska lyckas är att vi jobbar tätt tillsammans med våra kunder. Vårt mål är att tillhandahålla innovativa och personliga lösningar med hög grad av tillgänglighet, baserade på modern teknik som förbättrar det dagliga löne- och HR-arbetet. Uppskattningen från våra befintliga kunder och den ständiga tillströmningen av nya är en fin bekräftelse på att vi har lyckats.
Sista dag att ansöka är 2026-06-24
E-post: rekrytering@hrmsoftware.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hrm Software AB
(org.nr 556600-0807), https://hrmsoftware.se/
Regementsgatan 9 (visa karta
)
352 36 VÄXJÖ Arbetsplats
HRM Software AB Kontakt
Head of Development
Tor Händevik tor.handevik@gmail.com 0707414616 Jobbnummer
9874816