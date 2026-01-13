Senior Förvaltnings och utvecklingsledare
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en förvaltnings- och utvecklingsledare till en verksamhet inom sjöfart och hamnverksamhet. Uppdraget innebär att leda och samordna förvaltningen av ett förvaltningsobjekt med flera verksamhetskritiska system och webblösningar, med särskilt fokus på ett hamnoperativt system och dess integrationer. Du arbetar nära verksamheten, IT och externa leverantörer för att säkerställa stabil drift, planerad utveckling och kostnadseffektivt systemstöd med rätt säkerhetsnivå.
ArbetsuppgifterPlanera, koordinera och följa upp det dagliga arbetet inom förvaltningsobjektet.
Driva aktiviteter enligt förvaltnings- och aktivitetsplan samt säkerställa löpande uppföljning och rapportering.
Samordna samarbete mellan verksamhet, IT-funktion och leverantörer.
Medverka i budgetarbete och ansvara för löpande budgetuppföljning.
Kartlägga befintliga systemlösningar för att identifiera alternativa lösningar och möjliga integrationer.
Analysera hur väl befintliga system möter verksamhetens behov samt beskriva risker, nyttor och möjligheter vid förändring.
Kartlägga dataflöden, integrationer, gränssnitt och faktiska användningsområden.
Genomföra behovsanalys och ta fram kravunderlag och beslutsunderlag (verksamhets- och IT-krav).
Bedöma kompatibilitet och integrationsmöjligheter mellan befintliga och alternativa lösningar.
Föra dialog med leverantörer och löpande utvärdera lösningar mot krav, mål och ekonomi.
Sammanställa analys, jämförelser och beslutsunderlag inför kommande vägval.
KravMöjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
Dokumenterad utbildning: kandidatexamen inom IT/systemvetenskap/informationssystem eller relevant YH-utbildning (t.ex. IT-projektledare, integrationstekniker, lösningsarkitekt IT, systemförvaltare).
Dokumenterad utbildning i kravhantering och projekt-/agila metoder.
Dokumenterad erfarenhet av arbete enligt PM3 eller liknande förvaltningsmodell.
Dokumenterad erfarenhet av förvaltningsplanering och aktivitetsplanering.
Dokumenterad erfarenhet av workshop- och mötesledning.
Dokumenterad erfarenhet av projektmetodik och agila arbetssätt.
Dokumenterad erfarenhet av behovsanalys, processkartläggning samt dokumentation av krav och beslutsunderlag.
Dokumenterad förståelse för systemarkitektur, integrationer och dataflöden.Så ansöker du
