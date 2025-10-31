Senior forskare inom lantbruksteknik
Sveriges lantbruksuniversitet / Skogsjobb / Uppsala Visa alla skogsjobb i Uppsala
2025-10-31
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
, Östhammar
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Institutionen för energi och teknik
Om jobbet
Det finns en ökad efterfrågan på tillämpning av digitalisering och artificiell intelligens (AI) inom jordbruket för att göra det smartare och effektivare, särskilt i Sverige. Institutionen för energi och teknik söker en senior forskare som ska arbeta med och stödja digitaliseringen inom jordbruksteknik. Rollen innebär utveckling av tvärvetenskapliga och multidisciplinära forskningsprojekt som undersöker och utvecklar digitala lösningar inom växtskydd och insektsövervakning, samt jordbruksteknik, inklusive maskininlärning, signalbehandling och bildanalys.
Din bakgrund Publiceringsdatum2025-10-31Kvalifikationer
• Vi söker en motiverad person med specifik erfarenhet av digitalisering inom lantbruksteknik och ett brinnande intresse för att utveckla forskningsidéer.
• Doktorsexamen och flera års internationell erfarenhet inom lantbruksvetenskap, lantbruksteknik, entomologi, miljövetenskap eller ett relaterat område.
• Tidigare forskningserfarenhet inom digitalisering, inklusive AI, maskininlärning, signalbehandling och dataanalys.
• Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor på engelska.
• Goda kunskaper i programmeringsspråk (t.ex. Python, R) förväntas.
Meriterande
• En stark publikationshistorik är mycket meriterande.
• Tidigare erfarenhet av internationellt projektsamarbete och utveckling av forskningsförslag kommer att ses som en tillgång.
• Personliga egenskaper som bidrar till en positiv utveckling av en forskargrupp, samt en vilja att engagera sig i att skriva förslag och (med)handleda studenter, är också viktiga.Om företaget
Vid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hållbart samhälle. Vi har omfattande expertis inom teknik och system för hållbar produktion, inklusive utveckling av digitala verktyg för övervakning av jordbruksprodukter. Inom digitaliseringsområdet har vi omfattande kompetens inom artificiell intelligens, maskininlärning, maskinseende och robotik samt biometri (statistik och matematik med tillämpningar i biologika system).
Mer information om institutionen/avdelningen: Länk till hemsida https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/energi-teknik/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 4 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-11-17.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Professor
Abozar Nasirahmadi fornamn.efternamn@slu.se +4618671879 Jobbnummer
9583047