Senior forskare inom Elkraft

Vill du bidra till den digitala omställningen av elnäten och arbeta i framkant av svensk elkraftforskning? Hos oss får du vara med och påverka ett område i snabb förändring - och bygga starka relationer med industrin och våra forskningspartners.
Om oss Högspänning på avdelningen Mätteknik är en enhet som bedriver forskning, utveckling och TIC-verksamhet (Testing, Inspection, Calibration) inom högspänning, högström samt elektrisk effekt, energi och elkvalitet i Borås där vi har våra laboratorier. Utöver detta genomförs delar av uppdragen på plats hos våra kunder runt om i världen eller tillsammans med våra forskningspartners. Enheten består av två grupper som tillsammans har 25 medarbetare - ingenjörer, forsknings- och utvecklingsingenjörer. Arbetet präglas av stabilitet, samarbete och en stark laganda.
Om rollen I rollen som Senior forskare får du möjlighet att arbeta med elektrifiering kopplat till elnätet med större detaljfokus snarare än en övergripande systemnivå.Då vi är experter på mätteknik kopplat till högspänning, elektrisk effekt och energi är det här vi har vår grund men vi tillämpar det inom ett brett område. Allt ifrån utmaningar med högspänningsutrustning, högspänningsmätningar, partiella urladdningar, digitalisering av elnätet så som digitala stationer, PMUer till elkvalitetsrelaterade frågor så som övertonsmätningar m.m. Eftersom vi verkar inom ett brett område inom elkraft finns det stora möjligheter att forma rollen utifrån dina kunskaper och ditt intresseområde. Vi är i en expansiv fas, och du får möjlighet att kombinera forskning och utveckling med insatser som expert i andra projekt, där din kompetens bidrar till att stärka helheten.
Rollen innebär ett nära internt samarbete inom hela RISE där vi främjar tvärfunktionella samarbeten mellan olika enheter, avdelningar och områden för att utveckla starka och relevanta forskningsprojekt. Externt samarbetar vi bland annat med tillverkningsindustri, elnätsbolag samt akademi och andra forskningsinstitut, vi är också aktiva inom standardisering. En viktig del av din roll innebär att du är en aktiv kontaktperson, där du identifiera nya forskningsområden likväl som kunders behov och bidrar till att forma relevanta projekt. Du får tillgång till ett starkt nätverk inom området och förväntas även i rollen utöka och vårda detta nätverk.
Du rapporterar till Gruppchef och placeringsort för tjänsten är Borås med viss möjlighet till distansarbete. Arbetet innebär några resdagar om året.
Observera att denna tjänst kan innebära att en säkerhetsprövning krävs, antingen senare i denna process eller i framtiden.
Vem är du? Du är en affärsdriven forskare med stark samarbetsförmåga och god kommunikativ förmåga. Du trivs i gränslandet mellan teknik, forskning och industri, och har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende. Du är prestigelös, nyfiken och har förmågan att kombinera forskningsfrågor med industriell förståelse.
Krav
Flerårig erfarenhet inom elkraftsområdet, mätteknik, elnät, högspänning eller laboratorieverksamhet inom relevant området för rollen.
PhD inom elkraftsområdet med fokus på elkraft/högspänning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort
Meriterande Arbetslivserfarenhet inomnågot av följande områden:
Tillämpbar AI/ML kopplat till elnätet
Elkvalité
Högspänningsprodukter ex. kablar
Erfarenhet av kalibrering inom relevanta områden
Är vi rätt för varandra? På RISE värderar vi mångfald och tror att olika perspektiv bidrar till innovativa lösningar. I en dynamisk miljö får du möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt och göra verklig skillnad. Välkommen till Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner, där vi strävar efter en hållbar framtid för alla.
Välkommen med din ansökan! Låter detta intressant och du vill du veta mer? Välkommen att kontakta Nina Mylly, Gruppchef Effekt och Energi, +46 73 047 35 62. I RISE rekryteringsprocesser efterfrågar vi inte ett personligt brev. I stället ber vi dig besvara ett antal urvalsfrågor som hjälper oss att bättre förstå din kompetens och erfarenhet i relation till den utlysta tjänsten. Sista ansökningsdag är 7e december, 2025. Tillträde enligt överenskommelse.
Våra fackliga representanter är: Ulf Nordberg, Sveriges Ingenjörer, 010-5166959 and Linda Ikatti, Unionen, 010-5165161.
