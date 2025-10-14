Senior Finansiell Analytiker till Vector Nordic AB
2025-10-14
Vill du arbeta nära besluten i en specialistroll som kombinerar finansiell analys, riskbedömning och kunddialog? Hos Vector Nordic får du en nyckelroll i ett företag som står mitt i branschens utveckling. Vector Nordic söker nu en Senior Finansiell Analytiker till sitt kontor i centrala Stockholm.
Om Vector Nordic
Vector Nordic AB grundades 2015 av Svenska Resebransch Föreningen (SRF) för att göra det enklare för resebyråer och arrangörer att uppfylla kraven på lagstadgade resegarantier. Genom ett exklusivt samarbete med Gar-Bo Försäkring AB erbjuder Vector ett tryggt och effektivt sätt att ställa säkerheter till myndigheter och aktörer som IATA och SilverRail.
Med omkring 400 kunder i Norden och Baltikum och ett nära samarbete med branschens aktörer är Vector idag en väletablerad och stabil partner med ett starkt engagemang för kvalitet, analys och kundnöjdhet. Här arbetar du i en liten, prestigelös organisation där beslutsvägarna är korta och där du får stor frihet under ansvar.
Om rollen
I rollen som Senior Finansiell Analytiker blir du en viktig del av Vectors verksamhet. Du driver självständigt hela kundprocessen och samarbetar nära med VD i komplexa ärenden. Du gör kvalificerade kredit-och riskbedömningar som ligger till grund för beslut om garantier och premier.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Kontakt med kund, inhämtande av relevanta finansiella rapporter.
Analyser av årsredovisning, resultatrapport, balansrapport mm.
Kreditbedömning.
Kunddialoger.
Utställande av resegaranti/försäkring.
Löpande uppföljning vid förnyelse.
Rollen är administrativt tung och kräver noggrannhet, tålamod och en stark analytisk förmåga. Den innefattar även myndighetskontakter samt löpande kunddialoger där du på ett tydligt och förtroendeingivande sätt förklarar finansiella bedömningar och premiejusteringar. Vector arbetar med Hubspot, Excel och Fortnox i första hand.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är en person som kombinerar struktur med nyfikenhet. Du har ett öga för detaljer och hög kvalitet i allt du gör, samtidigt som du ser till helheten och hittar lösningar även i komplexa situationer.
Du är självgående och trivs med att ta ansvar för dina processer - men du uppskattar också samarbete och öppna samtal i ett litet team. Du arbetar strukturerat, är noggrann och kvalitetsmedveten, och har en stark analytisk och problemlösande förmåga.
Du är trygg i din yrkesroll, prestigelös i din kommunikation och uppskattar en kultur som präglas av förtroende, frihet och gemenskap.
Vi tror att du har:
Eftergymnasial utbildning inom relevant område alternativt motsvarande erfarenhet.
Minst 5 års relevant arbetserfarenhet.
Mycket god kunskap i att analysera finansiella rapporter, nyckeltal etc.
God vana av Excel och administrativt arbete.
Utmärkta språkkunskaper i svenska och engelska, finska är ett plus.
Stark kommunikativ förmåga.
Erfarenhet från försäkrings-, finans- eller resebranschen är meriterande.
Hos Vector får du
En central roll i en stabil verksamhet.
Stor frihet under ansvar och möjlighet till distansarbete.
Konkurrenskraftiga villkor.
Möjlighet att utvecklas i takt med bolaget - både professionellt och personligt.
Plats och anställning
Placering: Stockholm.
Anställningsform: Tillsvidare, med provanställning.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Vill du bli en del av ett litet, engagerat team med stor branschpåverkan? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Skicka in din ansökan i form av CV och personligt brev genom att klicka på "Ansök här".
På grund av GDPR kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar via e-post.
Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Sista ansökningsdag är 2025-11-16.
I denna rekrytering samarbetar vi med HRM Affärsutveckling AB. För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta HRM:s ansvariga rekryteringskonsult Albert L. Barnéus på e-post albert.lundgren.barneus@hrmab.se, telefon +46 70 236 36 99.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
