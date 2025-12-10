Senior Etableringskoordinator Edge
2025-12-10
Välkommen till Bergs kommun - Årets kommun 2024!
Hos oss bor två tredjedelar av befolkningen utanför våra tätorter, vi ser inte kommunens gleshet som ett hinder utan som en möjlighet! Här finns storslagen natur på nära håll, en stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. För den som vill ha stadens utbud och kommunikationer är Östersund endast ett stenkast bort. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och språket är en viktig del av kommunens identitet.
Som arbetsgivare vilar all kommunal verksamhet på våra fem styrprinciper; tillsammans, mod, effektfullt, kommunikation och långsiktighet. Våra styrprinciper är framtagna för att vara vår kompass och vägledning, i att alltid främja tillit och en god organisationskultur med medborgaren i fokus.
På bergsliv.se har vi samlat inspirerande reportage om människor som bor i kommunen och fakta om våra tätorter. Välkommen att hitta ditt drömliv hos oss i Bergs kommun!
Bergs och Härjedalens kommuner startar nu en av inlandets mest offensiva satsningar. Med projektet EDGE - Etablering och Drivkraft i gränsöverskridande samverkan ska vi bygga en helt ny modell för hur små kommuner arbetar professionellt, förutsägbart och snabbt med komplexa industri- och företagsetableringar kopplade till beredskap och försvarsindustrin. Som senior etableringskoordinator blir du en av projektets nyckelpersoner.Publiceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Som etableringskoordinator ansvarar du för att driva och samordna kommunens operativa arbete i projektet och koppla ihop projektets utveckling med kommunens verkliga behov och processer. Du arbetar praktiskt med att ta fram, testa och vidareutveckla etableringspaket kopplade till mark, energi, logistik, planstatus och robusthet. Du samlar in, kvalitetssäkrar och analyserar underlag från olika funktioner och aktörer och omsätter dem i material som kan användas i skarpa etableringsdialoger.
Du deltar aktivt i scenarioövningar, utbildningsmoduler och benchmarking, och är den som ser till att lärdomar får genomslag i kommunens arbetssätt. Arbetet innebär nära samarbete med interna funktioner liksom med lokala företag och regionala aktörer. Du blir en av två seniora etableringskoordinatorer i projektet och arbetar tätt tillsammans med din kollega i den andra kommunen samt projektledaren. Teamet utgör projektets nav och ni håller en nära, daglig dialog och driver arbetet framåt tillsammans, oavsett geografiska avstånd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning, exempelvis inom samhällsplanering, ekonomi eller motsvarande område. Alternativt har du förvärvat likvärdig kompetens genom lång och kvalificerad yrkeserfarenhet. Du har flera års erfarenhet från roller där du arbetat med komplexa utvecklings-, etablerings- eller samordningsuppdrag. Det kan vara inom offentlig sektor, näringsliv eller konsultverksamhet - gärna i gränssnittet mellan företag, myndigheter och samhällsaktörer. Erfarenhet av ledande befattning eller ansvar för projekt, affärsutveckling eller operativa processer är meriterande, liksom erfarenhet av att driva arbete där många intressenter ska samspela.
Du har god förståelse för frågor kopplat till mark, planering, energi, logistik eller näringslivsutveckling, och är trygg i att analysera underlag som innehåller tekniska, juridiska eller strategiska komponenter. Erfarenhet av offentlig förvaltning, myndighetsprocesser eller politiskt styrda organisationer är en fördel.Dina personliga egenskaper
Du är en förtroendeingivande person som skapar trygghet i dialoger och samarbeten. Du får snabbt andra att känna tillit och vilja samverka. Du tar initiativ och driver arbetet framåt, alltid med en tydlig förankring. Du är analytisk och strukturerad i botten och trivs med att skapa ordning och tydlighet i komplexa processer och underlag. Du vet att mindre team bygger sin styrka genom att hjälpas åt och vara flexibla, och du bidrar gärna där det behövs för att helheten ska fungera. Du kan växla mellan operativt arbete och strategiska frågor och kommunicera tydligt med olika målgrupper. Du håller riktningen, löser problem och hittar vägar framåt även när beslutsvägarna är långa.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en nyckelroll i ett av Norrlands inland mest strategiska utvecklingsprojekt. Du får vara med och bygga upp nya arbetssätt, strukturer och modeller som kommer att forma två kommuners framtida etableringsförmåga - och bidra till regional konkurrenskraft och nationell beredskap.
Rollen ger stora möjligheter att påverka, ta ansvar och arbeta både operativt och strategiskt i ett sammanhang där mod, samarbete och nytänkande värderas högt.
Kontaktinformation
Jenny Nylund, Chef teknik och näringsliv, 0687-163 10, jenny.nylund@berg.se
Fackliga representanter, Kommunväxeln, 0687-161 00 (vxl), joanna.sundin@berg.se
Joanna Sundin, HR-konsult, 0687-161 36, joanna.sundin@berg.se
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
