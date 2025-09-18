Senior Elkonstruktör till ReEnerfy
ReEnerfy AB / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2025-09-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ReEnerfy AB i Malmö
ReEnerfy är ett familjärt konsultbolag inom som står inför kraftig tillväxt och som erbjuder konsulttjänster inom industrin.
Vad vi söker
Vi söker nu en erfaren elkonstruktör till uppdrag hos vår kund i Kalmartrakten.
Arbetsuppgifter i detta uppdrag
Som elkonstruktör hos oss får du en varierande och utvecklande tjänst där du ansvarar för elkonstruktioner i uppdrag hos vår slutkund. Du följer hela projektkedjan och ser till att våra lösningar alltid håller högsta möjliga kvalitet och säkerhet. Du kommer att arbeta med:
Utföra elektrisk konstruktion för robotsystem och applikationer
Framtagning av el scheman och montageinstruktioner
Arbeta med konstruktion och validering av säkerhetssystem
Inköpsunderlag för komponenter
Säkerställa kvalitet och dokumentation
Vem vi söker
Du är nyfiken, lösningsorienterad och driven inom Elkonstruktion. Du trivs med att arbeta i en verksamhet där utveckling och kunskapsdelning är en självklarhet. Som person är du analytisk, noggrann och positiv. Du har en stark samarbetsförmåga och är prestigelös.
Skallkrav
Högskole- eller universitetsutbildning inom elteknik eller elektronik
Minst 3 års erfarenhet som elkonstruktör
Du behärskar svenska och engelska professionellt
Du har gedigen kunskaper inom elteknik, maskinsäkerhet och elstandards.
Meriterande
• Erfarenhet av driftsättning, felsökning och underhåll.
• Kunskap inom automation
• Erfarenhet av EPLAN
• Kunskap av Siemens system
Du kommer att ingå i ett team som värdesätter öppenhet och samarbete och arbetar för ett positivt arbetsklimat med en bra gemenskap. Du kommer att arbeta med mycket kompetenta kollegor både inom den egna enheten och inom andra discipliner.
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.
Placeringsort
Kalmartrakten och på plats hos uppdragsgivaren då verksamhetens art förutsätter att du kan arbeta till största del från kundens kontor varför du behöver trivas med att vara närvarande på plats.
Vi erbjuder dig
• Tillsvidareanställning
• Förmånliga villkor
• Mycket goda karriärmöjligheter
• Långsiktiga och stimulerande uppdrag
• Goda utbildningsmöjligheter
Om du vill vara en del av framstegen mot fossilfri energi, välkommen att söka denna spännande möjlighet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elkonstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ReEnerfy AB
(org.nr 559438-8497)
Slussplan 3 A (visa karta
)
211 30 MALMÖ Jobbnummer
9516199