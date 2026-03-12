Senior Ekonomikonsult | Insourcing Services | Faas | Göteborg
2026-03-12
Möjligheten
Som konsult hos Insourcing arbetar du bland annat som redovisningsekonom, redovisningsansvarig eller controller på plats hos våra kunder när de har behov av förstärkning i ekonomifunktionen. Du hjälper kunderna igenom organisationsförändringar, arbetstoppar och tillfälliga resurstapp. Utöver det får du möjlighet att bidra med din kunskap samtidigt som du får insyn i olika branscher och företag.
I rollen som senior ekonomikonsult tar du dessutom ett större ansvar för teamets utveckling och arbetssätt. Du coachar kollegor, bidrar till att skapa struktur i arbetet och fungerar som ett stöd. Du är en viktig kulturbärare som både inspirerar och skapar trygghet, och du arbetar med att stärka kvaliteten i våra leveranser och bidra till att utveckla verksamheten framåt.
Hos Insourcing blir du en del av ett växande team på cirka 30 konsulter som alla drivs av att stötta våra kunder genom förändring och utveckling. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling för att du ska utvecklas i din roll och känna dig trygg i din leverans.
Kvalifikationer för tjänsten
Examen från högskola/universitet med inriktning ekonomi
5-10 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, med trygghet i att arbeta självständigt genom hela bokslutsprocessen
Erfarenhet av att arbeta med större bolag och/eller internationella koncerner
God kunskap i K3, vilket innebär att självständigt kunna tillämpa regelverket och göra välgrundade redovisningsbedömningar.
Hög språklig nivå i tal och skrift, i såväl svenska som engelska
Viss erfarenhet av ledarskap eller handledande ansvar, exempelvis i form av att stötta kollegor, introducera nya medarbetare eller leda mindre delar av uppdrag eller projekt
Vi ser gärna att du också
Har kunskap i IFRS
Trivs med att arbeta i olika system, behärskar Excel väl och har arbetat i större affärssystem som exempelvis SAP
Tidigare arbetat som konsult, gärna i uppdrag där du breddat din kompetens eller snabbt satt dig in i nya miljöer
Har ett intresse för ledarskap och tycker om att stötta andra i deras utveckling
Egenskaper för att lyckas i rollen
Du är engagerad, flexibel och har god kommunikativ förmåga. Du har också en naturlig vilja att stötta och vägleda andra genom att bidra till struktur, tydlighet och trygghet i arbetet och hjälper kollegor att utvecklas genom att dela med dig av din erfarenhet.
Du bidrar till sammanhållning i gruppen och arbetsglädje. Vi värdesätter affärsmässighet, drivkraft och förmåga att knyta nya kontakter. Du är lösningsorienterad, tar initiativ och samarbetar väl med både kollegor och kunder.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på ey.com/sv_se/careers, i sociala medier och på karriarbloggen.ey.com.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Vänligen skicka in din ansökan senast den 31 mars 2026. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Rebecca Borg på rebecca.borg@se.ey.com
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
Tillträde sker enligt överenskommelse. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY främjar vi en inkluderande miljö och värdesätter olikheter. Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder och strävar efter en rättvis rekryteringsprocess. Vid behov av stöd eller anpassningar, kontakta vårt rekryteringsteam på recruitmentsweden@se.ey.com
