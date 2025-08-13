Senior ekonomiassistent/junior redovisningsekonom
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Röranalys i Sverige AB i Stockholm
Röranalys i Sverige AB söker senior ekonomiassistent/junior redovisningsekonom gärna med erfarenhet inom lön.
Röranalys i Sverige är moderbolag och huvudkontor för fem dotterbolag. Bolagens samlade kunskaper finns inom underhåll och renovering av avlopp och ventilation. Dotterbolagen arbetar mot bostadsrättsföreningar, byggbolag, offentlig verksamhet samt privatkunder. Vi säljer flexibla och kundanpassade tjänster och eftersträvar att hålla en hög servicenivå. Inom koncernen är vi ett 100-tal anställda och vårt geografiska arbetsområde omfattar Storstockholm, Örebro samt Uppsala med omnejd. Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Till moderbolaget Röranalys i Sverige, som idag agerar servicecenter inom ekonomi och lön till dotterbolagen, söker vi nu en person med längre erfarenhet i rollen som ekonomiassistent eller någon som haft en junior roll som redovisningsekonom. Har man därtill erfarenhet inom lön och/eller arbetat inom en koncern tidigare är det ett stort plus. Rollen och ansvaret kan snabbt utvecklas och till viss del anpassas utifrån den sökandens tidigare erfarenhet och kompetens men vi söker någon som brinner för att ge professionell service både internt inom koncernen men också externt mot våra kunder. Fokuserat arbetssätt men nära till skratt.
I huvuddrag kommer tjänsten initialt handla om att ta hand om den löpande ekonomin så som kund- och leverantörsreskontra inklusive fakturering extern och intern, påminnelsehantering, kvitto- och utläggshantering samt systemunderhåll och intern support för 3-4 av koncernens dotterbolag. Samt arbete med löner så som uträkningar och utbetalning av lön, pension- och förmånsadministration och där tillhörande personalfrågor.
Utifrån den sökandes erfarenhet kan rollen redan från början ansvara för momsdeklarationer, avstämningar och bokslut samt andra redovisningsfrågor.
Vem är du?
Till den här tjänsten letar vi efter dig som snabbt kan sätta dig in i din nya roll och blir nyfiken när du utmanas. Du ska ha känsla för detaljer och vilja utvecklas. Vi jobbar i ett litet team men servar många så det är viktigt med serviceanda, tydlig kommunikation och flexibilitet för att underlätta för varandra. Vi förutsätter att du självständigt kan prioritera bland dina arbetsuppgifter och planera din arbetstid när du börjar känna dig varm i kläderna.
Tid:
Tjänsten är en heltidstjänst som vi hoppas kunna tillsätta så snart som möjligt men det är viktigt att det blir rätt person. Tveka därför inte att skicka in din ansökan. Intervjuer kommer hållas löpande under ansökningstiden. Övrig information
Röranalys i Sverige är medlemmar i Installatörsföretagen och följer därmed Tjänstemannaavtalet. Utöver bestämmelserna i kollektivavtalet så erbjuder vi friskvårdsbidrag och tillämpar flextid i enlighet med intern policy.
Ansökan:
Skicka din ansökan så snart som möjligt till jobbansokan@roranalysisverige.se
Det går också bra att skicka eventuella frågor om tjänsten till samma mejladress. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: jobbansokan@roranalysisverige.se Arbetsgivarens referens
