Senior DevOps Engineer för analysapplikationer
Avaron AB / Datajobb / Sundbyberg Visa alla datajobb i Sundbyberg
2026-04-30
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Huddinge
Publiceringsdatum2026-04-30Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du kliver in i en verksamhetskritisk IT-miljö inom energisektorn där analysapplikationer används för kraftsystemanalys, driftplanering och långsiktig utveckling av elsystemet. Här finns både egenutvecklade och inköpta system i ett komplext leveranslandskap med höga krav på stabilitet, säkerhet och kvalitet.
Du blir en viktig del av en sektion i stark tillväxt där DevOps-arbetet utvecklas vidare. Rollen är ny i just den här delen av verksamheten, vilket ger dig goda möjligheter att påverka arbetssätt, prioriteringar och graden av automatisering över tid. Miljön är primärt on-prem och tekniskt bred, med applikationer byggda i C++, C# och Python som körs på Linux, Windows och Kubernetes. Det här är ett uppdrag för dig som vill kombinera hands-on teknik med verklig påverkan i en samhällsviktig miljö.
ArbetsuppgifterDu driver automatisering av installation, konfiguration och konfigurationshantering för att skapa reproducerbara, säkra och underhållsvänliga miljöer.
Du hjälper teamen att paketera, konfigurera, driftsätta och förvalta både egenutvecklade och inköpta applikationer i flera olika miljöer.
Du optimerar driftsmiljöer i Windows, Linux och Kubernetes genom att anpassa resurser, containrar och tjänster för stabil och effektiv drift.
Du bygger vidare på loggning, monitorering och observerbarhet på applikationsnivå och analyserar incidenter tillsammans med teamen för att förbättra prestanda och tillförlitlighet.
Du skapar och förbättrar CI/CD-pipelines för bygg, test, integration och leverans med verktyg som Azure DevOps, Argo CD, Artifactory, JFrog Xray, SonarQube och Git.
Du samarbetar nära system- och applikationsansvariga, utvecklingsteam, plattforms- och infrastrukturteam, IT-säkerhet samt externa leverantörer i tekniska dialoger.
Du dokumenterar lösningar och arbetssätt och bidrar till att sprida kompetens i teamet så att arbetet blir mindre personberoende.
Du stöttar vid behov även med manuella installationer, konfigurationer, säkerhetsrelaterade aktiviteter och andra tekniska insatser som stärker leveransen.
KravMinst 15 års arbetslivserfarenhet i tekniktunga roller inom IT såsom DevOps Engineer, systemadministratör, infrastrukturtekniker, systemutvecklare eller IT-arkitekt. Alternativt minst 12 års relevant arbetslivserfarenhet i nämnda roller samt högskole- eller universitetsutbildning omfattande minst 120p/180hp inom IT eller annan relevant motsvarande utbildning.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet i rollen som DevOps Engineer i ett agilt team med agila metoder och verktygsstöd.
Minst 7 års arbetslivserfarenhet av konfiguration, driftsättning och felsökning på Windows av applikationer skrivna i t.ex. C#.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av konfiguration, driftsättning och felsökning på Linux av applikationer skrivna i t.ex. C++ och Python.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av containers och orkestrering i Kubernetes.
Minst 7 års arbetslivserfarenhet av skriptprogrammering med t.ex. Bash, Powershell och Python.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av konfiguration av monitorering, observerbarhet och logghantering med t.ex. OP5, Loki, Grafana och Prometheus.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av automatisering av konfiguration med t.ex. Ansible, Terraform och Helm.
Minst 5 års arbetslivserfarenhet av konfiguration av CI/CD-verktyg med t.ex. Azure DevOps, GitLab, Argo CD, Artifactory, JFrog Xray, SonarQube och Git.
God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeMinst 3 års arbetslivserfarenhet av systemutveckling eller testautomatisering med C++, C# eller Python.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet av IT-utveckling inom verksamhet med mycket höga IT-säkerhetskrav.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7666751-1976768". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Stationsgatan 8A (visa karta
)
172 68 SUNDBYBERG Jobbnummer
9886678