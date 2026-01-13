Senior DevOps Engineer
2026-01-13
Plats: Sundbyberg
Omfattning: 100 %
Distansarbete: Upp till 50 % enligt överenskommelse
Uppdragsperiod: 1 juli 2026 - 30 juni 2027
Option: 1 + 1 + 1 år (längst t.o.m. 30 juni 2030)
Säkerhet: Säkerhetsprövning och registerkontroll krävs
Vi söker nu en senior DevOps Engineer till ett uppdrag i en verksamhetskritisk och säkerhetsklassad IT-miljö med mycket höga krav på tillgänglighet, stabilitet och informationssäkerhet. Uppdraget passar dig som har lång erfarenhet av containerplattformar, automation och drift av komplex infrastruktur samt som trivs i en roll där både operativt arbete och tekniskt ledarskap ingår.
Om uppdraget
I rollen arbetar du med vidareutveckling, drift och förvaltning av centrala IT-plattformar baserade på OpenShift 4, Kubernetes och Apache Kafka. Du ingår i ett team med både juniora och seniora kollegor där du bidrar med djup teknisk kompetens, arkitekturförståelse och mentorskap.
Teamet ansvarar för containerplattformar, Kafka-plattformen samt delar av övervaknings- och monitoreringslösningar baserade på exempelvis Prometheus och Grafana. Uppdraget innefattar både hands-on-arbete och mer analytiska och planerande uppgifter, såsom behovsanalys, design av lösningar, dokumentation och långsiktig förvaltning.
Beredskapstjänst (24/7) enligt rullande schema ingår i uppdraget.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Drift, förvaltning och vidareutveckling av OpenShift 4-baserade plattformar i klustermiljö
Drift och hantering av Kafka-plattformar för verksamhetskritiska system
Installation, konfiguration och uppgradering av Kubernetes-, OpenShift- och kringliggande plattformskomponenter
Incidenthantering, felsökning och samordning av åtgärder (2nd och 3rd line)
Planering och genomförande av uppgraderingar, förbättringar och förändringar
Etablering av nya miljöer och kluster vid behov
Arbete med CI/CD, automation och Infrastructure as Code
Medverkan i IT-säkerhetsarbete, inklusive risk- och sårbarhetsanalyser
Dokumentation av arkitektur, drift- och förvaltningsanvisningar
Stöd till interna och externa intressenter
Kunskapsöverföring och mentorskap inom teamet
Skallkrav
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
Högskoleutbildning inom IT (minst 120p/180 hp) eller minst 10 års relevant arbetslivserfarenhet inom IT
Minst 5 års erfarenhet av arbete i Linux-miljö, inklusive installation, konfiguration och uppgraderingar
Minst 4 års praktisk erfarenhet av Kubernetes och/eller OpenShift i klustermiljö
Minst 4 års erfarenhet av arbete med Apache Kafka
Minst 5 års erfarenhet av automation, konfiguration och skriptning, exempelvis Ansible, Bash/Shell, PowerShell och YAML
Minst 5 års erfarenhet av drift av verksamhetskritisk IT-infrastruktur
Minst 1,5 års erfarenhet av incidenthantering och beredskap (24/7) i kritiska IT-miljöer
Minst 2 års erfarenhet av arbete i säkerhetsklassad eller säkerhetskänslig IT-miljö
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande erfarenhet
Erfarenhet av OpenShift 4 i säkerhetskritisk eller verksamhetskritisk produktionsmiljö, inklusive uppgraderingar och incidenthantering
Erfarenhet av teknisk arkitektur inom container- och plattformslösningar
Erfarenhet av mentorskap och kunskapsöverföring i tekniska team
Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar erfarna specialister med uppdrag där deras kompetens skapar tydliga resultat. Vårt fokus är kvalitet, långsiktighet och att skapa goda förutsättningar både för konsulter och uppdragsgivare genom tydlighet, professionalism och hållbara relationer.
