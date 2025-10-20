Senior Developer / Systemutvecklare
Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Systemutvecklare (Fullstack) - Telenor
Plats: Stockholm (50 % distans) Uppdragsperiod: 27 okt 2025 - 26 okt 2026 Omfattning: Heltid Sista dag att ansöka är 22 okt 2025 Kund: Telenor Sverige AB
Om uppdragetTill vår kund Telenor söker vi nu en senior systemutvecklare (fullstack) som vill arbeta i en tekniskt avancerad miljö med system som ligger i hjärtat av Telenors IP-nätverk.
Du blir en del av ett kompetent och stabilt utvecklingsteam som ansvarar för Telenors provisioning-system - en central del i driften av nätverket. Teamet har nyligen genomfört stora uppdateringar för att möta regulatoriska krav och fokuserar nu på att modernisera och vidareutveckla arkitekturen för att möta framtidens behov.
Din rollSom senior utvecklare får du möjlighet att:
Sätta dig in i befintlig arkitektur och systemstack och bidra med din erfarenhet till förbättringar och nyutveckling.
Delta i design- och arkitekturdiskussioner och bidra till tekniska beslut.
Arbeta i nära samarbete med andra utvecklare, systemägare och nätverksexperter.
Dela kunskap och coacha teamet i moderna utvecklingsmetoder och "best practices".
Teknisk miljö
Backend: Python
Frontend: Angular
Versionshantering & CI/CD: GitLab
Övrigt: NSO (Network Service Orchestrator), on-prem (ej moln)
Arbetssätt: Agilt, testdriven utveckling (TDD)
Vi söker dig som
Har erfarenhet som senior utvecklare i komplexa systemmiljöer.
Har arbetat med både legacy- och greenfieldprojekt.
Har en stabil grund i moderna programmeringsspråk och ramverk.
Gärna har erfarenhet av Python och Angular - men viktigast är din arkitekturella förståelse och förmåga att snabbt sätta dig in i nya miljöer.
Trivs i en miljö där tekniskt ledarskap, samarbete och pragmatism värderas högt.
Erfarenhet av nätverksstruktur eller liknande domäner är meriterande, men inget krav.
Personliga egenskaperVi tror att du är analytisk, nyfiken och lösningsorienterad. Du förstår att det inte finns perfekta lösningar - bara kloka avvägningar. Du delar gärna med dig av din kunskap och är van att bidra till både teknik och teamkultur.
Praktisk information
Start: Så snart som möjligt
Plats: Stockholm (hybrid, 50 % distans). Alternativa orter: Umeå, Karlskoga eller Karlskrona.
Språk: Svenska (krav)
Omfattning: 100 %, 12 månader med möjlighet till förlängning
Låter det här som du?
Ansök gärna redan idag - urval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Mary Mindland hrm@zetterholmpartners.se 072-25 25 830 Jobbnummer
9565947