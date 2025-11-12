Senior Developer
Om tjänsten Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos företaget.Publiceringsdatum2025-11-12Om företaget
Mer information om företaget ges under intervjusteget.
Arbetsuppgifter
Ta fram design och lösningsförslag
Programmera funktioner och enhetstester
Felsöka och rätta buggar
Dokumentera lösningar
Granska kod samt coacha/stötta kollegor vid behov
Bidra till löpande förbättringar (Agilt arbetssätt)
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Minst 5 års erfarenhet som systemutvecklare i .NET-miljö
Djup kunskap i C# och ASP.NET Core
Erfarenhet av MS SQL Server - inklusive optimering av stora dataset och databasschema-design
Goda kunskaper i frontendutveckling med React (alternativt andra JS-ramverk)
Vana av att jobba med Git/GitLab i teammiljö
Erfarenhet av att skriva unit-tester samt gärna testautomatisering (t.ex. nUnit)
Förståelse för CI/CD, versionshantering och DevOps-processer
Ett agilt mindset och vana att arbeta enligt Scrum eller Kanban
Systemarkitektur och designmönster (t.ex. SOLID, DDD)
AWS (Lambda, Fargate, S3)
REST API-design
Nyfikenhet och en vilja att förstå helheten och användarperspektivet
För att lyckas med rollen behöver du kunna både svenska och engelska i tal och skrift.
Vad vi erbjuder
Var med och skapa förändring i en av världens största industrier
Möjlighet att växa och utvecklas i ett snabbväxande techbolag som påbörjat sin internationella expansion
Stöttande kollegor och en dynamisk och innovativ arbetsmiljö
Flexibel arbetsmodell - du utgår från vårt kontor i Arboga där du spenderar den mesta tiden, men behöver du jobba hemma finns det möjlighet till det
Företagsevent, after work, pingisturneringar och såklart mycket fika. Vi gillar att ha roligt tillsammans!
Bra förmånspaket - vi tar hand om dig!
Developer lunch - Ett lunchforum där vi tillsammans kollar in tekniska områden och sprider kunskap
