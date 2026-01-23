Senior Delprojektledare Flytt och Logistik
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior delprojektledare som vill ta ett helhetsansvar för flytt och logistik i ett större program kopplat till utveckling och etablering av ett nytt huvudkontor inom energisektorn. Rollen kombinerar strategisk planering med operativt genomförande och innebär nära samverkan med flera delprojekt, interna kravställare och verksamhetens representanter.
Uppdraget passar dig som trivs i en komplex miljö med många beroenden, där du driver aktiviteter framåt, skapar struktur och säkerställer att planerade leveranser och installationer genomförs på ett säkert och effektivt sätt.
ArbetsuppgifterAnsvara operativt för delprojektets tidplan, budget och resultat
Planera, följa upp och rapportera status och progress till huvudprojektledare
Samverka med övriga delprojektledare, kravställare och utsedda flyttambassadörer i frågor som rör flytt och logistik
Arbeta med riskhantering enligt etablerade rutiner
Identifiera och bevaka befintliga hyresavtal samt kartlägga nuvarande placering av enheter för att möjliggöra övergripande flyttkoordinering
Planera och hantera inventeringar av befintlig inredning, belysning, AV och IT-teknik för att bedöma flyttvolymer samt vad som ska flyttas, återbrukas eller säljas i samverkan med relevanta delprojekt
Ta fram logistikplaner inklusive in- och utvägar samt förutsättningar såsom hissdimensioner för berörda fastigheter
Ta fram upphandlingsunderlag enligt LOU för flytt- och logistiktjänster
Stötta upphandlingsenhet med sakkunskap samt medverka vid utvärdering av anbud
Prioritera och fatta beslut samt leda arbetet mot planerade beställningar, leveranser och installationer
Ansvara, tillsammans med delprojektledare för kommunikation, för flyttkommunikation till berörda medarbetare (t.ex. presentationsmaterial, lathundar, mötesbokningar/flyttforum och föredragningar)
Planera resurser och leda arbetet på plats vid logistiska inleveranser, monteringar och flyttaktiviteter
Ansvara för godsmottagning fram till dess att mottagande förvaltningsorganisation är operativ, inklusive hantering av sopor och kartong
Delta i veckovisa projektmöten och redovisa status för delprojektet
Löpande uppdatera delprojektets status i projektverktyget Antura
Sammanställa slutrapport (utfall av produkt, tidplan och budget)
Säkerställa överlämning till drift/linje för delprojektet
KravMinst 10 års erfarenhet som delprojektledare/projektledare i komplexa projekt
Allmän kunskap och dokumenterad erfarenhet inom flytt och logistik samt kontorsanpassningar
Erfarenhet av att arbeta med tidplan, budget, uppföljning och rapportering
Erfarenhet av samordning med flera intressenter och parallella delprojekt
Erfarenhet av riskhantering i projekt
Erfarenhet av att ta fram upphandlingsunderlag enligt LOU samt medverka i anbudsutvärdering
Erfarenhet av att arbeta i projektverktyg (Antura)
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av inventering och planering kopplat till återbruk/avyttring av kontorsinredning och teknisk utrustning
