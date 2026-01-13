Senior Data Engineer Azure Databricks
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker två erfarna Data Engineers till ett nyetablerat team med uppdrag att maximera värdet av befintlig data. Du kommer att arbeta på en Azure Databricks-plattform och bygga robusta pipelines samt användarvänliga dataprodukter. Rollen innebär nära samarbete med verksamheten för att förstå affärsbehov och leverera lösningar som skapar mätbar nytta. En viktig del är också att etablera arbetssätt och lösningar som kan förvaltas av andra team över tid, i linje med data mesh-principer.
ArbetsuppgifterBygga och vidareutveckla datapipelines som omvandlar rådata till strukturerade och användarvänliga dataprodukter.
Säkerställa datakvalitet, spårbarhet och relevant dokumentation.
Samarbeta med verksamhet, analytiker och data scientists för att ta fram lösningar för rapportering, analys och AI-initiativ.
Bidra till att etablera best practices och arbetssätt för dataprodukter som kan överlämnas och förvaltas av andra team.
Förklara och kommunicera komplexa datalösningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Arbeta behovsdrivet och prioritera utveckling utifrån faktisk affärsnytta.
KravGedigen erfarenhet av att bygga datapipelines och dataprodukter i Azure Databricks eller liknande molnplattform.
God förståelse för datamodellering, granularitet och historik, samt hur dessa påverkar analys, rapportering och affärsvärde.
Stark kommunikativ förmåga och erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team i nära samarbete med verksamheten.
MeriterandeErfarenhet av DevOps, CI/CD och data governance.
Erfarenhet av att överlämna lösningar till andra team för långsiktig förvaltning.
Intresse för att coacha och stötta andra i datarelaterade frågor.
Erfarenhet av analys kopplat till kundbeteenden, lönsamhet, risk eller operativ effektivitet.
