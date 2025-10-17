Senior CRM-utvecklare
2025-10-17
Din roll
Som Senior CRM-utvecklare blir du en nyckelperson i ett tvärfunktionellt, agilt team om ca 10 personer som vidareutvecklar och förvaltar ett omfattande tillståndssystem. Plattformen bygger på Microsoft Dynamics CRM On-Prem med hög grad av anpassning, två anslutna webbplatser och många integrationer. Du arbetar primärt med utveckling i CRM/C#, men är även aktiv i arkitektur- och lösningsdiskussioner och tar helhetsgrepp från verksamhetsbehov till implementering.
Ditt ansvarUtveckla och vidareutveckla lösningar i Microsoft Dynamics CRM On-Prem. Bygga och förvalta integrationer mot kringliggande system och två externa webbplatser. Delta i lösnings- och arkitekturarbete samt säkerställa skalbarhet, prestanda och kvalitet. Bidra i CI/CD-flöden och automatiserade byggen/deployments. Skriva och underhålla enhetstester samt kvalitetssäkra leveranser. Arbeta nära produktägare och verksamhet för att implementera processer i systemet Driva kunskapsdelning och kontinuerlig förbättring i teamet (agilt arbetssätt).
Kvalifikationer (obligatoriska)
Minst 5 års erfarenhet som utvecklare av MS Dynamics CRM. Minst 5 års erfarenhet av systemutveckling i C#. Minst 4 års erfarenhet av arbete i automatiserade CI/CD-miljöer (build & deployment). Minst 3 års erfarenhet av TypeScript/JavaScript-ramverk (t.ex. Vue, React eller Angular). Minst 4 års erfarenhet av att skapa enhetstester i samband med utveckling. Minst 4 års erfarenhet av agil mjukvaruutveckling Dokumenterad erfarenhet av att implementera verksamhetsprocesser i nya system (minst ett uppdrag).
Meriterande erfarenheter
Utveckling av system som hanterar känsliga personuppgifter. MS Dynamics CRM On-Prem i skarp drift (minst ett uppdrag). Fullstack (både backend och frontend) i samma uppdrag. Erfarenhet från offentlig verksamhet/politikerstyrd organisation de senaste 10 åren. Minst 2 års erfarenhet av Blazor.
Placering
Stockholm (Kungsholmen) med möjlighet till delvis distans. Minst 50 % av arbetstiden per vecka förväntas på plats hos kund. Kunden tillhandahåller dator och arbetsplats. Du använder egen mobiltelefon. Sekretessavtal signeras före start.
Tidplan och omfattning
Start: 2025-12-08 (eller enligt överenskommelse) Slut: 2026-12-31 Omfattning: 40 h/vecka
Förlängning: Option 1+1+1+1 år enligt gällande villkor
Vill du vara med och bygga ett affärskritiskt tillståndssystem i en komplex, integrationsintensiv miljö - och samtidigt få stort inflytande över arkitektur och arbetssätt? Skicka din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
