Senior Controller
2026-01-22
Ta en nyckelroll i utvecklingen av Vetenskapsrådets ekonomistyrning! Ekonomiarbetet på Vetenskapsrådet befinner sig i en tydlig utvecklingsfas. Vi söker nu en senior och kvalificerad controller som vill ta ett strategiskt ansvar för att vidareutveckla myndighetens ekonomistyrning tillsammans med erfarna kollegor.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Som senior controller har du en strategiskt viktig roll i den ekonomiska styrningen på myndigheten. Du arbetar verksamhetsnära och stödjer chefer i prognos, budget, analys och uppföljningsarbetet.
Du ansvarar för att ta fram besluts- och presentationsunderlag för rapportering av budget, utfall och prognoser. Arbetet sker i nära relation till planering och analys av verksamhetsfrågor där förståelse för styrning av både ekonomi och verksamhet är viktig.
Du ingår i ett team av controllers på myndigheten och förväntas ta ett tydligt eget ansvar, samtidigt som du bidrar till teamets gemensamma utveckling och arbetssätt. I rollen samverkar du även med andra. Du arbetar även nära andra funktioner när det gäller ekonomistyrningsfrågor och utveckling av ekonomiadministrativa rutiner.
Vidare bidrar du i pågående och framtida utvecklingsinsatser som syftar till att förbättra processer, metoder och rutiner kopplade till projektstyrning, en viktig del i att stärka kvalitetssäkringen av beslutsunderlag.
Du kommer främst att stödja och arbeta med vår avdelning Sunet och anknutna tjänster. Du arbetar nära verksamheten med stöd i prissättning, kalkylering och hjälper till att följa upp tjänsterna. Vidare fungerar du som ett strategiskt ekonomiskt stöd i frågor rörande kostnadsstruktur, intäktsmodeller och långsiktig hållbarhet.
Som medarbetare på Vetenskapsrådet bidrar du med din erfarenhet och kompetens till utvecklingen av verksamheten och medverkar till ett bra och respektfullt arbetsklimat.
I arbetsuppgifterna ingår att
• bistå i budget- och prognosarbete.
• uppföljning och dialog med verksamheten.
• samarbeta och kommunicera ekonomiska frågeställningar med kollegor från olika yrkesgrupper
• utveckla rapporter och underlag som stödjer verksamheten att fatta bättre beslut.
Vem är du?
För att du ska trivas hos oss, och vi med dig, är du som person kommunikativ, har driv och trivs med att samarbeta med andra människor. Du är noggrann, planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett strukturerat sätt efter verksamhetens behov. Du har en god analytisk förmåga och löser problem på ett konstruktivt sätt. Du har även erfarenhet av att pedagogiskt beskriva och vägleda kollegor i ekonomiska frågor.
Du trivs i en miljö med höga krav och tidvis högt tempo. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du ska ha:
• relevant högskoleutbildning inom ekonomi eller annan eftergymnasial utbildning kombinerat med gedigen arbetslivserfarenhet inom området som bedöms likvärdig,
• minst 5 års aktuell och relevant erfarenhet av självständigt budget-, analys och prognosarbete
• mycket goda kunskaper inom ekonomistyrning/redovisning.
• mycket goda kunskaper i Excel på en avancerad nivå och vana att arbeta i digitala stödsystem inom ekonomiområdet,
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• kunskap och erfarenhet av ekonomisystemet UNIT4 ERP/Agresso.
• erfarenhet av offentlig förvaltning
• erfarenhet av redovisning i privat näringsliv
• god kunskap om den statliga budgetprocessen.
Placering
Vårt kontor är aktivitetsbaserat och finns på Hantverkargatan 11 i centrala Stockholm. Om arbetsuppgifterna tillåter finns möjlighet att arbeta på distans på deltid.
Anställningsform och tillträde
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du börjar så snart som möjligt, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta
• Cecilia Modig, rekryterande chef, 076-131 39 22
• Eva Sparreljung, HR-specialist, 08-546 440 79
• Bente Ahlström, Saco-S 076-525 76 18
• Nina Glimster, ST 076-526 72 15
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast den 15 februari 2026. Märk ansökan med diarienummer 2.2.1-2026-00060.Publiceringsdatum2026-01-22Om företaget
Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär. Vårt arbete handlar om att ge forskare goda förutsättningar att bidra till samhället med forskning av högsta kvalitet. Hos oss arbetar drygt 300 personer i moderna lokaler i centrala Stockholm och Göteborg. Vi hanterar ansökningar, utvärderar och följer upp forskningens villkor och kommunicerar om forskning.
Vetenskapsrådet finansierar, utvecklar och driver även forskningsinfrastruktur. Vår avdelning för Sunet och anknutna tjänster tillhandahåller ett unikt datanät, en identitetsinfrastruktur samt säkra och stabila it-tjänster. Detta möjliggör nationell och global samverkan för svensk forskning, högre utbildning och kultur på ett säkert, enkelt och tillgängligt sätt.
Vårt medarbetarskap präglas av engagemang och omtanke om varandra. Vi har ett öppet samarbetsklimat och en inkluderande kultur där vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter mångfald.
Läs mer om vår arbetsplats och möt några av våra medarbetare på www.vetenskapsrådet.se. Ersättning
