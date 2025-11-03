Senior Backend Developer - Java

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm
2025-11-03


Senior Backend Developer - Java (NW X-Box)
Plats: Stockholm, 100% på plats Uppdragsperiod: 5 jan 2026 - 31 jan 2027 Ansök senast: 6 nov 2025
Om uppdragetVi söker 1-2 erfarna Javautvecklare till ett spännande uppdrag hos vår kund i Stockholm. Du blir en del av ett team som utvecklar och vidareutvecklar Java-baserade applikationer för beskattning, kontohantering och investeringsprocesser kopplade till pensions- och sparprodukter.
Som konsult får du en central roll i att skapa robusta beräkningsmotorer och lösningar som säkerställer efterlevnad av aktuella skatteregler i flera länder.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Design, utveckling och underhåll av Java-applikationer inom sparande och investeringar


Utveckla och optimera beräkningsmotorer med hänsyn till gällande lagstiftning


Bygga integrationer mot externa parter och myndigheter


Delta i hela utvecklingscykeln - från kravanalys till leverans


Samarbeta nära affärsanalytiker och domänexperter för att översätta affärsbehov till tekniska lösningar

Kompetenskrav
Mycket goda kunskaper i Java 21+


Erfarenhet av Spring och Hibernate


Goda kunskaper i SQL och arbete mot databaser (PostgreSQL, Snowflake m.fl.)


Erfarenhet av OpenAPI och AsyncAPI


Kunskap inom Git och CI/CD-pipelines


Förståelse för designmönster och objektorienterad utveckling

Vi söker dig som
Är en strukturerad och lösningsorienterad utvecklare med stark förståelse för komplexa affärsflöden inom finans, pension eller investering. Du trivs i en tekniskt avancerad miljö där kvalitet, prestanda och precision står i fokus.
Praktisk information Plats: Stockholm (på plats 100%) Omfattning: Heltid Start: 5 januari 2026 Slut: 31 januari 2027
Ansök gärna så snart som möjligt!
Urval och intervjuer sker löpande, och uppdraget kan tas bort före sista ansökningsdatum.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818)

Kontakt
Mary Mindland
hrm@zetterholmpartners.se
072-25 25 830

