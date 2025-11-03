Senior Backend Developer - Java
Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Stockholm
2025-11-03
Senior Backend Developer - Java (NW X-Box)
Plats: Stockholm, 100% på plats Uppdragsperiod: 5 jan 2026 - 31 jan 2027 Ansök senast: 6 nov 2025
Om uppdragetVi söker 1-2 erfarna Javautvecklare till ett spännande uppdrag hos vår kund i Stockholm. Du blir en del av ett team som utvecklar och vidareutvecklar Java-baserade applikationer för beskattning, kontohantering och investeringsprocesser kopplade till pensions- och sparprodukter.
Som konsult får du en central roll i att skapa robusta beräkningsmotorer och lösningar som säkerställer efterlevnad av aktuella skatteregler i flera länder.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Design, utveckling och underhåll av Java-applikationer inom sparande och investeringar
Utveckla och optimera beräkningsmotorer med hänsyn till gällande lagstiftning
Bygga integrationer mot externa parter och myndigheter
Delta i hela utvecklingscykeln - från kravanalys till leverans
Samarbeta nära affärsanalytiker och domänexperter för att översätta affärsbehov till tekniska lösningar
Kompetenskrav
Mycket goda kunskaper i Java 21+
Erfarenhet av Spring och Hibernate
Goda kunskaper i SQL och arbete mot databaser (PostgreSQL, Snowflake m.fl.)
Erfarenhet av OpenAPI och AsyncAPI
Kunskap inom Git och CI/CD-pipelines
Förståelse för designmönster och objektorienterad utveckling
Vi söker dig som
Är en strukturerad och lösningsorienterad utvecklare med stark förståelse för komplexa affärsflöden inom finans, pension eller investering. Du trivs i en tekniskt avancerad miljö där kvalitet, prestanda och precision står i fokus.
Praktisk information Plats: Stockholm (på plats 100%) Omfattning: Heltid Start: 5 januari 2026 Slut: 31 januari 2027
Ansök gärna så snart som möjligt!
Urval och intervjuer sker löpande, och uppdraget kan tas bort före sista ansökningsdatum. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818)
Mary Mindland hrm@zetterholmpartners.se 072-25 25 830 Jobbnummer
9586898