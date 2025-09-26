Senior Avtalsförhandlare
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Till en nyinrättad tjänst söker vi nu en senior avtalsförhandlare som kommer att arbeta övergripande med avtalsfrågor inom infrastrukturområdet.
Du kommer att förhandla, upprätta och tolka avtal av varierande omfattning och komplexitet. Du kommer att arbeta med avtalsfrågor inom såväl samverkansprojekt med andra infrastrukturägare som inom trafikkontorets egen investerings- och driftverksamhet. Du tillhör avdelningens stabsenhet och rapporterar till biträdande avdelningschefen. Rollen är av förvaltningsövergripande karaktär och du kan komma att arbeta på uppdrag av både chefer och projektledare på flera avdelningar inom trafikkontoret.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du ges möjlighet till personlig utveckling/kompetenspåfyllnad samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen.
Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. Beroende på arbetsuppgifter och verksamhetsbehov finns möjlighet att varva kontorsarbete med att arbeta hemifrån två dagar i veckan. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter. Läs mer om våra förmåner här och Stockholms stad som arbetsgivare här.
Välkommen att växa i en växande stad - där din insats verkligen gör skillnad!
Din roll
I rollen får du en central del i många av kontorets investeringsprojekt. Du kommer att:
• Driva och delta i förhandlingar, ofta tillsammans med projektledare och andra förvaltningar inom staden.
• Leda arbetet med att förhandla och skriva ta fram övergripande och ibland komplexa avtal av varierande omfattning och komplexitet.
• Hålla dig uppdaterad kring större avtal inom infrastrukturområdet och stötta med tolkning vid behov.
• Utforma förhandlingsstrategier.
• Stötta chefer och projektledare i frågor som rör avtal, tolkningar och förhandlingar.
• Ta fram beslutsunderlag och ibland leda eller delta i utredningar av mer strategisk karaktär.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Relevant högskoleexamen inom samhällsbyggnadsområdet (t.ex. lantmäteri, väg och vatten eller motsvarande).
• Gedigen erfarenhet av projektledning inom exploatering eller infrastruktur.
• Gedigen erfarenhet av att driva förhandlingar och upprätta komplexa avtal inom stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt i storstadsmiljö.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska, både skriftligt och muntligt.
Som person är du
Förhandlingsskicklig och duktig på att skapa förtroende.
Självständig, lösningsinriktad och analytisk.
Affärsmässig och kostnadsmedveten - du förstår vikten av att skapa värde för medborgarnas skattemedel.
Van att arbeta i en politiskt styrd organisation och har förståelse för de särskilda förutsättningar det innebär.
Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass och kräver ett svenskt medborgarskap. Vi genomför säkerhetsprövning inför tecknande av anställningsavtal.
Månadslön
