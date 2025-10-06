Senior Apputvecklare
Länsförsäkringar AB
Drivs du av att skapa användarvänliga och innovativa mobilapplikationer? Ta chansen att spela en central roll i vårt app-team, där du kommer att vara ansvarig för att utveckla och förbättra våra mobilapplikationer. Var med och forma framtidens appupplevelser med oss på Länsförsäkringar AB!
Om jobbet
Som Apputvecklare kommer du att ha en nyckelroll i att driva utvecklingen av våra mobilapplikationer. Du kommer att arbeta nära vårt teknikteam för att säkerställa att våra appar uppfyller höga kvalitets- och användarvänlighetsstandarder. Rollen innebär att du kommer att vara en del av ett agilt team som arbetar med de senaste teknologierna och metoderna för att skapa innovativa lösningar. Du kommer att bidra till att optimera prestanda och användbarhet samt säkerställa att våra appar följer de senaste säkerhetsstandarderna och riktlinjerna.
Dina arbetsuppgifter kommer vara bland annat:
* Utveckla och underhålla mobilapplikationer på iOS-plattformen
* Samarbeta med andra iOS-utvecklare och designers i ditt team samt andra utvecklingsteam för att säkerställa en enhetlig och tilltalande användarupplevelse
* Optimera apparnas prestanda och användbarhet
* Uppdatera och förbättra befintliga appar med nya funktioner och förbättringar
* Säkerställa att apparna följer de senaste säkerhetsstandarderna och riktlinjerna
Vem är du?
Följande kommer göra dig framgångsrik i denna tjänst:
* Minst 8 års erfarenhet som utvecklare
* Erfarenhet av apputveckling för iOS och goda kunskaper inom Compose, Xcode, Swift och UIKit/SwiftUI
* Förmåga att arbeta självständigt samt vara en engagerad lagspelare
* Fallenhet för pedagogik och vilja att lära ut nya arbetssätt
* Förståelse för användarcentrerad design och användbarhet
* Förmåga att ta ansvar för hela arbetsprocessen från implementation till test samt release
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt på engelska
Meriterande är även om du har:
* Erfarenhet av API-integrationer och tredjepartsbibliotek
* Erfarenhet av MVVM, Figma, SAFe agilt ramverk och Azure DevOps
* Förståelse för mikrotjänstarkitektur och förmåga att arbeta med molntjänster
* Erfarenhet av testautomation för mobila appar
* Erfarenhet av frontendutveckling inom webb med JavaScript, Node.js, HTML5, CSS3, React
Som person värdesätter du kontinuerlig personlig och kompetensmässig utveckling. Du har förmågan att se helheten och lyfta blicken för att bidra till en övergripande förståelse. Att vara trygg i förändring är en kvalitet vi uppskattar, och din förmåga att bidra till en positiv arbetskultur genom öppenhet, tilltro till kollegor och glädje inför ditt arbete och din roll är viktig för oss.Publiceringsdatum2025-10-06Om företaget
Hos oss kommer du få möjligheten att leda och driva utveckling för ett av Sveriges starkaste varumärken, produkter som baseras på individ och behov. Du kommer ingå i ett team med nära samarbete till varandra där man lyfter varandra och vara en del av en kultur som andas omtanke och driv.
En av mina mest framträdande egenskaper som chef är min öppenhet. Jag välkomnar nya idéer och perspektiv och uppmuntrar mina medarbetare att dela sina tankar och förslag fritt. Detta skapar en kultur där kreativitet och innovation får ta plats, och där medarbetarna känner sig hörda och respekterade. Jag är alltid där för att stödja mina medarbetare, oavsett om det handlar om arbetsrelaterade utmaningar eller personliga frågor. Min närvaro och mitt engagemang ger trygghet och skapar en stark teamkänsla.
Mer information
Låter det spännande? Då vill vi veta mer om dig! Välkommen med din ansökan redan idag.
Observera att svarstiden för denna rekryteringsprocess kan vara längre än vanligt, detta på grund av semestertider. Vi uppskattar ditt tålamod och kommer att återkomma så snart som möjligt.
