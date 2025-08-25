Senior Analytical Scientist CMC - Stockholm
2025-08-25
Detta är ett spännande uppdrag som konsult hos QRIOS Life Science, där du får möjlighet att arbeta hos en av våra partners inom Regulatory & Scientific Affairs. Uppdraget är inledningsvis förlagt till ett väletablerat företag i Stockholm och omfattar 12 månader, med start i september eller enligt överenskommelse.
Som konsult hos QRIOS är detta ditt första uppdrag hos oss, men långt ifrån det sista - vi erbjuder möjligheten att växa vidare genom nya uppdrag och utvecklingsmöjligheter. Vi verkar i hela Mälardalen, Göteborg och Skåne, och tar alltid hänsyn till var du vill arbeta. Ingen förväntan finns på pendling över hela landet - uppdragen är geografiskt samlade.
Ort: Stockholm
Omfattning: Heltid (39 h/vecka), möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan efter introduktionsperioden.
Start: September eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: 12 månader, med möjlighet till förlängning
Sista dag att ansöka är 27 Augusti
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som Senior Analytical Scientist CMC blir du en nyckelperson i arbetet med kemisk kontroll och regulatoriska processer. Ditt ansvar täcker hela CMC-spektrat - från metodutveckling till dataanalys och regulatoriska underlag.
Du kommer att:
• Leda och utveckla den globala processen för "Chemical Control"
• Kompilera, analysera och presentera kemiska data för regulatoriska ansökningar, årsrapporter och vetenskapliga sammanhang
• Planera, koordinera och driva projekt för att generera analytiska data
• Säkerställa att arbete sker i enlighet med interna och regulatoriska krav
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• PhD i analytisk kemi, läkemedelsvetenskap eller närliggande område (alternativt master med forskningsbakgrund)
• Dokumenterad erfarenhet av kemisk kontroll inom läkemedel, kemi eller livsmedelsindustri
• Praktisk erfarenhet av laboratoriearbete, metodutveckling och validering
• God förståelse för regulatoriska krav och processer
• Projektledarerfarenhet i vetenskaplig eller regulatorisk miljö
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Du är strukturerad, analytisk och kommunikativ med förmåga att driva flera processer parallellt.
Om verksamheten
QRIOS är din pålitliga partner inom Life Science-sektorn. Vi är experter på rekrytering och konsultlösningar för specialist- och chefsroller inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik, kemiteknik och livsmedelsteknik. Vår styrka ligger i att våra medarbetare själva har omfattande erfarenhet från branschen, vilket ger oss en unik förståelse för våra kunders behov och utmaningar.
Som konsult hos QRIOS får du möjlighet att prova på olika uppdrag, utvecklas snabbt och bygga ett brett nätverk inom Life Science. Tillsammans driver vi innovation och bidrar till en bättre framtid.
QRIOS MINDS GO FURTHER.
