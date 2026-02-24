Senior AML/CTF Specialist - Process & Governance
2026-02-24
Northmill Bank är en svensk utmanarbank som är dedikerad till att revolutionera sättet vi hanterar och skyddar vår ekonomi. Vi skapar en annorlunda bankupplevelse, digital yet personal.
Northmill Bank grundades år 2006 och har vuxit till över 240 anställda i 3 länder, 5 000 företagskunder och 250 000 användare. Vi använder den senaste tekniken för att utveckla säkra, smarta och användarvänliga produkter för våra kunder. Det är våra privat- och företagskunder som är anledningen till varför vi gör det vi gör. Vi är ett 100% molnbaserat produktföretag där teknologi är drivkraften för att skapa smartare bankprodukter.
Ta chansen att vara en del av oss och vår resa!
Om rollen
Rollen har en ledande funktion i utveckling, underhåll och kontinuerlig förbättring av bankens AML/CTF-processer, styrning och dokumentation.
Som Senior AML/CTF Specialist säkerställer du att AML-processer, rutiner och dokumentation är tydliga samt följer regelverk och interna standarder. Rollen innefattar inte operativa AML-utredningar eller ärendehantering, men är central för att stödja AML-verksamheten med välutformade processer, stark styrning och högkvalitativ dokumentation.
Du tillhör AML Process & Governance Management-teamet inom första linjens AML-organisation och rapporterar till AML Process & Governance Manager. Rollen är en senior expertfunktion med självständigt ansvar och fungerar som en specialistreferens inom teamet och organisationen.
Detta är en roll som kräver hög analytisk förmåga, självständighet och mognad inom styrning, samt förmåga att navigera komplexa AML-ramverk, regelverk och intressentmiljöer.
Huvudsakliga fokusområden
Utveckla, underhålla och kvalitetssäkra AML-processer, policys, instruktioner och handböcker
Säkerställa att AML-modeller och tillhörande dokumentation är uppdaterade, spårbara och regulatoriskt förankrade
Identifiera brister i styrning och arbetssätt samt driva förbättrings- och optimeringsinitiativ
Översätta regulatoriska krav och tillsynsförväntningar till konkreta uppdateringar i processer och styrdokument
Analysera larmutfall, riskmönster och modellprestanda för att stärka kontrollmiljön
Sammanställa regulatoriska förändringar, trender och typologier som beslutsunderlag för vidareutveckling av processer och system
Bidra till styrforum, interna granskningar och rapportering kring AML-processers mognad och efterlevnad
Akademisk examen inom ekonomi, finans, juridik, kriminologi, företagsekonomi eller liknande
Minst 5 års erfarenhet inom AML/CTF, finansiell brottsprevention, risk, compliance eller styrning
Dokumenterad erfarenhet av AML-processer, styrningsramverk, modell- och dokumentationshantering samt regulatorisk tolkning
Kontinuerlig kompetensutveckling inom AML/CTF-regelverk, interna ramverk, processer och modeller
Kunskap om best practices inom processstyrning, dokumentation och analysmetodik
Aktivt deltagande i interna och externa utbildningar, seminarier och kunskapsdelning
Vi erbjuder
Fantastiskt kontor på bästa läget i Stockholm med härliga ytor och vyer.
Ett självständigt arbete med möjlighet att påverka.
Stora utvecklingsmöjligheter.
Stöd för sportaktiviteter (5 000 kr i friskvårdsbidrag).
Livförsäkring.
Frukost och frukt på kontoret varje dag samt helig fika på fredagar.
Konferens utomlands vartannat år.
Regelbundna AW:s på fredagar och firade framgångar på kontoret.
Fun Facts
Vårt kontor blev utsett till Stockholms snyggaste kontor 2020.
Ta ett gympass två minuter bort eller en joggingrunda i stan.
Konferens utomlands vartannat år samt härliga "Northchill"-afterworks under året.
