Senior Akustiker
Ramboll Sweden AB / Ljus- och ljudjobb / Göteborg Visa alla ljus- och ljudjobb i Göteborg
2025-10-08
Om rollen
På Ramboll arbetar vi enligt vår strategi - "The Partner for Sustainable Change" - och söker nu dig som vill vara med på denna resa och bidra till en mer hållbar framtid.
Vi erbjuder dig möjligheten att använda teknisk kunskap, analytisk förmåga och strategiskt tänkande i kombination med kreativitet för att kunna skapa en mer hållbar och jämställd infrastruktur. För att trivas och lyckas i den här rollen bör du ha arbetat som uppdragsledare/teknikansvarig i uppdrag inom akustik. Inom t.ex. stora infrastrukturprojekt, detaljplaner, väg- och järnvägsplaner m.m. Du skall kunna utföra uppdrag självständigt men där du kan ta hjälp av våra andra akustiker. Vi tror också att du trivs med att samarbeta för att gemensamt kunna skapa lösningar för morgondagens samhälle. Om du är vår nya akustiker - klicka på knappen "Apply" nedan.
Du kommer att tillhöra Smart Mobility Southwest i Göteborg.
Som vår nya akustiker/uppdragsledare kommer du att vara en del av vår förändringsresa där vi ser att Rambolls kunder efterfrågar mer hållbara och innovativa lösningar för att kunna bygga framtidens samhälle. Enheten Smart Mobility Southwest är en glad och kreativ grupp som stimulerar varandra till att utvecklas och leverera med hög affärsmässighet till våra kunder. Vi är ca. 20 medarbetare fördelat främst på kontor i Göteborg och Malmö och arbetar med både akustik och trafikplanering.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Uppdragsledare i uppdrag inom akustik. Främst projekt inom Infrastrukturprojekt, detaljplaner, industrier och verksamheter. Det är meriterande om du också har kompetens inom byggnadsakustik.
Leda och medverka i projekt inom akustik, eller där akustik, buller och vibrationer är en del av ett större projekt. Bidra i anbudsarbete och kunddialoger.
Stödja utvecklingsarbetet för att skapa innovativa och hållbara lösningar för morgondagens samhälle och stadsutveckling.
Samarbeta med kollegor, både lokalt och internationellt. Stötta och lära upp yngre medarbetare.
Utvecklas tillsammans med oss
På Ramboll är våra medarbetares kompetens vår huvudresurs. När du blir en del av Ramboll kommer vi därför att göra vårt bästa för att stötta dig i din personliga och professionella utveckling. För att lyckas i den här rollen tror vi att:
Du har erfarenhet av projektledning i relevanta projekt.
Du har god kompetens inom akustik, ljud och vibrationer.
Du har relevant ingenjörsutbildning.
Du har god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska.
Du har B-körkort.
Vi ser helst att du har minst 7 års erfarenhet inom akustik, men vi uppmuntrar också personer med relevant bakgrund och något kortare erfarenhet att söka på tjänsten. Du kan arbeta självständigt, men även leda och hjälpa kollegor. Du bör ha god insikt och kunskap inom gällande standarder och arbetsmetoder, ha erfarenhet av arbete inom olika skeden i byggprocessen, ha god erfarenhet av ljudmätningar i fält och du kan arbeta självständigt och god erfarenhet att arbeta med beräkningsprogrammet Soundplan eller Cadna.
Du är en person vars främsta drivkraft är att uppnå resultat i projekt som adderar reellt värde. Tack vare din samarbetsförmåga lyckas du möta våra kunders krav och leverera lösningar anpassade till morgondagens samhälle. Du är flexibel och trivs när du utmanas i intressanta projekt som inbegriper såväl lokalt som internationellt samarbete. Du är drivande och tar stort eget ansvar.
Din ansökan
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Bifoga ditt CV, personliga brev och relevanta dokument som beskriver varför du är rätt person för det här jobbet. Vi ser fram emot din ansökan senast den 31 oktober 2025.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting. Vi kombinerar djup lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
