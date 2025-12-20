Senior AI/ML Engineer
2025-12-20
Vi söker en senior AI/ML-ingenjör som vill ta ett stort teknik- och produktansvar för hur AI används i en affärskritisk SaaS-plattform för revision och redovisning. Hos Senseworks bygger du AI-drivna funktioner som används i en stor del av Sveriges verkliga revisionsuppdrag där korrekthet, spårbarhet och tillit är viktiga beståndsdelar.
Som AI/ML-engineer får du en nyckelroll i att revolutionera hur revisorer arbetar med framtidens revision. Genom att omsätta AI och maskininlärning till stabila och användbara produkter skapar du samhällsnytta genom att låta revisorer att utföra revisioner enklare, snabbare, roligare och med högre kvalitet.
Om rollen
Du blir en del av vårt data- och AI-team och arbetar holistiskt med arkitektur, utveckling, driftsättning och vidareutveckling av AI- och ML-lösningar genom hela mjukvarustacken. Fokus ligger på att bygga robusta, skalbara och produktionsklara system som skapar verkligt värde för våra användare.
Senseworks produktmodell innebär att du arbetar på ett modernt, kundnära sätt med produktutveckling i ett tvärfunktionellt team tillsammans med utvecklare, designers och revisorer. Du kommer att vara med hela vägen från att identifiera och formulera problem tillsammans med användare och produktteam till att lansera och förvalta AI-drivna funktioner i produktion.
Exempel på vad du kan komma att arbeta med
Designa och implementera ML- och LLM-drivna funktioner som stöttar revisorer i analys, bedömning och dokumentation av revisionsarbete
Utveckla data- och ML-pipelines
Arbeta med agentbaserade lösningar och säkerställa att de är spårbara, testbara och tillförlitliga
Samverka nära produkt, design och engineering för att skapa användarvänliga och tillförlitliga AI-funktioner som löser verkliga problem
Om dig
Vi tror att du är en erfaren utvecklare som har god förståelse för mjukvaruutveckling och är van vid att ta ansvar för hela livscykeln hos AI-baserade funktioner, från design och implementation till drift. Du är van vid att arbeta produktionsnära och drivs av att bygga lösningar som fungerar stabilt i verkligheten, inte bara i teorin.
Du har satt AI- eller ML-system i produktion och vet vad som händer efter lansering, kan väga prestanda mot krav på stabilitet, transparens och underhållskostnader och ser AI som ett av många verktyg för att tillhandahålla värde till kunderna, inte som en feature.
Eftersom teamet arbetar över hela stacken ser vi det som en fördel om du, utöver AI/ML, även har erfarenhet av närliggande områden som backend, frontend och databaser. Helst är du baserad i Umeå med omnejd så vi kan ses ofta.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av machine learning och AI-utveckling
Vana att sätta AI-system i produktion och drifta dem
God kompetens inom mjukvaruutveckling och systemdesign
Erfarenhet av molnbaserade miljöer och containeriserade system
Förståelse för databaser och datamodellering
Erfarenhet av att utveckla AI-agenter och LLM-baserade system
Extra meriterande är gedigen mjukvaruutvecklingserfarenhet och kunskap inom backend, databaser eller data-pipelines.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder en chans att vara en del av ett snabbt växande fintech-företag med stora ambitioner och en produkt som gör verklig skillnad för våra kunder. Vi erbjuder en inspirerande, snabb och samarbetsinriktad miljö där du får möjlighet att ta stort eget ansvar och påverka både din egen roll och dina arbetsdagar. Du kommer att få jobba med moderna tekniker i ett datadrivet utvecklingsteam.
Att ha en utmärkt kultur och en rolig och engagerande arbetsmiljö är mycket viktigt för oss. Vi värdesätter nyfikenhet, öppenhet och en positiv attityd. Vi strävar efter att skapa en bra miljö för lärande och personlig utveckling och har en personlig utbildningsbudget för varje anställd så att vi alltid får fortsätta lära oss saker.
Vi tror att vi har roligare och utvecklar bättre produkter genom att arbeta mycket nära våra kunder, hela vägen från idé till backlog-prioritering, med ett datadrivet sätt för att ta beslut om vad vi ska bygga härnäst.
Vi anser att det är viktigt att erbjuda lika möjligheter för kvinnor och män eftersom vi tror att mångfaldiga arbetsstyrkor presterar bättre och är mycket roligare att arbeta i. Vi strävar efter att bygga ett långsiktigt team av talangfulla individer och som en del av det får alla anställda möjlighet att delta i vårt aktieoptionsprogram och bli ägare i företaget.
Vi har ett team med kollegor som arbetar från hela världen, men vi trivs också med att träffa varandra ansikte mot ansikte. Vårt kontor i Umeå ligger i Science Parken med 30 sekunders promenad till en av norra Europas största sportanläggningar på IKSU. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme så att du kan träna på arbetstid. Vi har en mycket flexibel arbetsplats där du arbetar när och var det passar dig bäst för att få ihop livspusslet.
Om att arbeta i ett snabbväxande fintech-SaaS-företag som bygger produkter för den internationella marknaden låter spännande, kontakta oss!
Skicka din ansökan till jobs@senseworks.io
