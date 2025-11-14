Senior Accountant till OneMotion
2025-11-14
Är du trygg i din redovisningskompetens och trivs i en kreativ och dynamisk miljö? Då kan detta vara rollen för dig. Här får du ta ett helhetsansvar för projektredovisning och vara en nyckelperson i ekonomifrågor som stöttar verksamheten framåt.
Vi söker dig som är en engagerad och erfaren ekonom med passion för redovisning, momsfrågor och ekonomisk analys. I rollen som Senior Accountant hos Onemotion får du en central position där du arbetar nära projektledare och tillsammans med CFO driver utvecklingen av effektiva ekonomiprocesser.
Du blir en nyckelspelare i ett kreativt och härligt bolag, där din kompetens gör skillnad.
Dina huvudsakliga ansvarsområden blir
* Moms - momsregler inom och utanför EU, upprätta momsdeklaration samt skapa interna processer och säkerställa efterlevnad av regelverk.
* Månadsbokslut och projektredovisning med successiv vinstavräkning
* Projektuppföljning - Skapa och utveckla uppföljningsrapporter i Excel och BI-system
* Rapportera in månatliga löneunderlag till lönebyrån samt bokföring av löner
* Säkerställa att kundfakturor är korrekta (formalia, moms osv) samt hantera viss vidarefakturering mellan bolagen
* Implementering av CSR-riktlinjer och andra processer tillsammans med CFO.
Vem är du?
Vi söker dig som är både kommunikativ och pedagogisk i din ekonomiska roll. Du har förmågan att göra komplexa ekonomiska begrepp begripliga för projektledare och andra kollegor, och du trivs med att vara ett stöd i organisationen. Du har gedigen erfarenhet av momsfrågor - svensk moms samt hantering av moms vid internationella transaktioner både inom och utanför EU.
Hos oss får du arbeta i en dynamisk miljö där du har möjlighet att påverka, utvecklas och vara med och forma framtidens ekonomiarbete.
I denna rekrytering samarbetar Onemotion med Jurek Recruitment and Consulting. Då urvalsprocessen sker löpande så ser vi gärna att du skickar din ansökan så snart som möjligt. För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Matilda Thelin på matilda.thelin@jurek.se
.
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Om Onemotion
Passion, nyfikenhet och massor av brains. Onemotion IMC är en kreativ byrå. Sätter du en pin på oss hamnar vi i gränslandet mellan kreativitet och innovation. Vägen hit går genom multikompetens, mod och glädje. Det är inte så krångligt egentligen. Vi tror på människor. Och när de säger "Jag arbetar på världens bästa byrå" eller Jag arbetar med världens bästa" vet vi att vi jobbar i rätt riktning. Oavsett om uppdragen kommer från världsrenommerade skönhetsaktörer, bilmärken, techinnovatörer eller kulturvärlden. Vår kommunikation berör. Och vi vill teama med dig, som liksom vi, får det lilla extra att hända. Oftare. Mer. Och smartare. Ersättning
