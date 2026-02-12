Senior Accountant till Dole Nordic
2026-02-12
Är du en driven redovisningsekonom som vill arbeta i ett internationellt och växande företag??
Dole Nordic är Nordens största frukt- och grönsaksföretag. Vi odlar, köper, förädlar, förpackar, marknadsför, säljer, fraktar och optimerar logistiken kring frukt, grönsaker och bär från hela världen.? Vi brinner för att få människor att äta mer frukt och grönsaker och använder kunskap och konsumentinsikter för att utveckla vårt erbjudande, inspirera och öka konsumtionen och försäljningen.?
Dole Nordic är en del av Dole plc, global marknadsledare inom segmentet färska frukter och grönsaker. Med vårt breda kontaktnät av leverantörer runt om i världen kan vi förse nordiska och europeiska kunder inom detaljhandel, restaurang- och grossistsektorn samt offentlig verksamhet med färska frukter och grönsaker året runt.?
Inom Dole Nordic-familjen ingår bland annat Everfresh och Interbanan i Sverige och Lembcke och Nordic Fruit i Danmark. Totalt är vi ca 900 medarbetare i Norden och omsätter ca 10 miljarder SEK. Det svenska huvudkontoret ligger i Helsingborg. För mer information se gärna: http://www.dolenordic.com/.?
Om Tjänsten?
Som Senior Accountant kommer du att ingå i ett Nordiskt Accounting team med kollegor i både Sverige och Danmark. Tillsammans ansvarar ni för redovisning, rapportering & analys av koncernens bolag inom Dole Nordic. Du kommer att arbeta med allt från löpande redovisningsarbete till Årsredovisning och deklaration av bolagen. Rapportering av Forecast och Budget ingår också i rollen.
Kvalifikationer?
Vi söker dig som är trygg med att göra ett bokslut hela vägen och som brinner för redovisning. Du trivs i en internationell organisation och vill vara en del av Dole 's resa framåt. Som person har du en kommunikativ förmåga och en vilja att utveckla och förbättra processer. Du är en teamspelare som trivs med att hjälpas åt. Du har en universitets- eller högskoleutbildning inom ekonomi/redovisning.
• Du har arbetat med kvalificerat redovisningsarbete i minst 3-5 år?
• Du har arbetat i en stor organisation och är van vid rapportering och deadlines?
• Du har erfarenhet från olika affärssystem, meriterande om du har arbetat i M3 och HFM samt har erfarenhet av USGAAP
Dole erbjuder?
Du får möjlighet att arbeta i en stor ekonomifunktion i en global organisation som är på en spännande utvecklingsresa med många möjligheter. Ekonomifunktionen har en öppen atmosfär där man hjälps åt och stöttar varandra.
Varmt välkommen med din ansökan!
Denna rekrytering hanteras av Dreamwork för Dole Nordics räkning. Tjänsten är en tillsvidareanställning.
