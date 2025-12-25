Semestervikarier till vård och omsorg
Testa Vilhelmina - bo gratis när du börjar jobba här
Bor du utanför Vilhelmina kommun? Då har vi ett erbjudande för dig. Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period.
Det här är ett perfekt sätt att få en bra start som Vilhelminabo. Du får möjlighet att lära känna bygden och samtidigt leta efter ditt permanenta hem. Läs mer genom att klicka https://vilhelmina.se/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/testa-vilhelmina-bo-gratis-nar-du-flyttar-hit/och
Vill du ha ett meningsfullt och värdeskapande sommarjobb? Där du får skratta och dela glädje men även stötta människor vid känslostormar och tuffa stunder.
Vill du ha ett meningsfullt och värdeskapande sommarjobb? Där du får skratta och dela glädje men även stötta människor vid känslostormar och tuffa stunder.
Att ha ett jobb inom äldreomsorgen och LSS omsorgen betyder att du kan göra skillnad - på riktigt! Det du gör bidrar till att andra människor får en väl fungerande och meningsfull vardag. Sveriges viktigaste jobb helt enkelt!
Vi söker semestervikarier till sommaren 2026 till enheter inom hemtjänst, äldreboende, gruppbostad, personlig assistans samt boendestödjare. I samband med ansökan får du ange vilka enheter du är intresserad av.
Läs mer om våra verksamheter via denna länk, https://www.vilhelmina.se/jobba-hos-oss/arbetsplatser-och-medarbetare/jobba-inom-socialforvaltningen/
eller kontakta oss! Se kontaktuppgifter nedan.
Bor du inte i Vilhelmina idag? Inga problem! Om du får anställning hos oss kan du under tre månader bo kostnadsfritt i ett möblerat rum i kommunens kyrkstad i Vilhelmina tätort. Får du jobb i någon av våra fjälldalar erbjuder vi istället subventionerad hyra under samma period. Fråga rekryterande chef om denna möjlighet!Dina arbetsuppgifter
Att arbeta inom vård och omsorg är ett inspirerande och flexibelt jobb. I alla yrkesroller inom vård och omsorg får du arbeta med människor och medverka till att ge dem stöd och hjälp och därmed även trygghet och ökad livskvalité. Du kommer att få arbeta såväl självständigt som i grupp och med varierande uppgifter. Du får göra allt från att hjälpa någon att vara fräsch och att ta sin medicin, till att lära någon att shoppa med en surfplatta eller göra spontana dagsturer dit näsan pekar. Du kommer att möta människor med olika bakgrunder och erfarenheter vilket innebär att ingen dag är den andra lik.
Arbetet innebär både ensamarbete och arbete i grupp. Tjänstgöring enligt schema med dagar, kvällar, helger och för vissa tjänster natt. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har utbildning som undersköterska, vårdbiträde, pedagogisk utbildning eller annan lämplig utbildning för yrket. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbete.
För att trivas och göra ett bra jobb måste du ha ett genuint intresse för människor och en vilja att hjälpa till. Du behöver vara bra på att samarbeta med andra och ha en stor ansvarskänsla, tålamod och engagemang. För samtliga våra arbeten läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver behärska svenska i tal och skrift.
Inom vissa av våra verksamheter krävs det att du är 18 år och för en del arbetsuppgifter inom vissa verksamheter krävs det B-körkort. Anställningsvillkor
Vi kontrollerar ID-handling på alla kandidater innan anställning. Du som söker måste vara beredd att uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag då intervjuer sker fortlöpande.Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer info eller funderingar ring, skicka sms eller mejla några av våra enhetschefer.
Enhetschef inom LSS omsorgen, Marie Edvall
Mail: marie.edvall@vilhelmina.se
Telefon: 073-0265728
Enhetschef för hemtjänst tätort, Birgitta Ohlsson
Mail: birgitta.ohlsson@vilhelmina.se
Telefon: 0940-14029
Enhetschef för hemtjänst fjället, Kristina Fjellström
Mail: kristina.fjellstrom@vilhelmina.se
Telefon: 070-6682572
Enhetschef inom äldreboende, Charlotta Wallin
Mail: charlotta.wallin@vilhelmina.se
Telefon: 070-2440151
Vi intervjuar och anställer löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Vilhelmina
Vilhelmina kan beskrivas som ett 5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från större städer, men väl på plats finns det mesta inom räckhåll. På fem minuter kan du i tätorterna Vilhelmina, Saxnäs och Dikanäs, där vi har kommunal verksamhet, hämta barnen från förskolan, gå till jobbet, gymma efter jobbet eller ta skidorna/löparskorna i elljusspåren, och äta på någon av orternas caféer och restauranger. I fjällen finns anläggningar som både har öppet under turistsäsongerna och året runt, och dessutom närhet till några av de större skidbackarna som finns i Kittelfjäll och Klimpfjäll. Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som bjuder in till utevistelse året om - och kanske är det just det vi är mest kända för.
Läs mer om vårt Vilhelmina här https://www.vilhelmina.se/inflyttare/ Övrig information
Vilhelmina kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och som ger alla samma möjligheter med vilja, mod och glädje. Som samisk förvaltningskommun ser vi att kunskaper i samiska och samisk kultur kan vara meriterande.
I Vilhelmina kommun kan du kombinera din ordinarie tjänst med en deltidsanställning som brandman. Kontakta räddningstjänsten för mer information kring arbetet som deltidsbrandman.
Inför rekryteringsarbetet har Vilhelmina kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
