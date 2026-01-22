Semestervikarier till olika avdelningar
Domsjö Fabriker AB / Maskinreparatörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla maskinreparatörsjobb i Örnsköldsvik
2026-01-22
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Domsjö Fabriker AB i Örnsköldsvik
Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker befinner sig i en marknad under snabb utveckling, driven av världens ökade behov av hållbara produkter. Domsjös huvudprodukt cellulosa används till textilmaterialet viskos som är ett miljömässigt alternativ till bomull och syntetiska textilfibrer.
Vi bryr oss om framtiden och vi vill gärna dela den med dig.
Av vår förnybara råvara, skogen, tillverkar vi produkter och energi med en tydlig miljöprofil.
Vi säger att vi gör mer av trädet, vi vill ta tillvara så mycket som möjligt för att producera fler miljövänliga produkter. Idag säljer vi cellulosa, lignin och bioetanol över hela världen.
Domsjö ingår i indiska Aditya Birla Group som är världens största producent av viskos.
Aditya Birla Group har drygt 120 000 medarbetare och verksamhet över hela världen, det öppnar möjligheter för oss och våra cirka 350 medarbetare i Domsjö. Här finns fina chanser att utvecklas i sitt jobb.
Semestervikarier till Domsjö Fabriker 2026Domsjö Fabriker söker nu semestervikarier till flera av våra avdelningar och kanske är det just dig vi letar efter. Här finns möjlighet att jobba som mekaniker, smörjare inom förebyggande underhåll (FU), VVS-mekaniker, förrådsarbetare, laborant, processoperatör (renseri & lignin), vakt eller instrumentmekaniker.
Du ersätter ordinarie personal under deras semester, men du behöver inte ha en fullständig utbildning. Det viktigaste är att du har ett tydligt intresse för det område du söker till, och en vilja att lära dig mer. Erfarenhet eller påbörjade studier inom området är förstås ett plus men inget krav.
Hos oss får du chansen att göra något meningsfullt, utvecklas och upptäcka vad du tycker är roligt att arbeta med. Välj den avdelning som känns mest rätt för dig och skicka in din ansökan! Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Under din första dag deltar du i en gemensam halvdagsintroduktion. Där får du viktig information om hur det är att jobba på Domsjö Fabriker och framför allt en chans att känna dig riktigt välkommen!
Vem kan söka?Du behöver fylla minst 18 år under året enligt gällande regler för minderårigas arbetsmiljö..Glöm inte att hålla koll på din mejl, eftersom mycket av vår kommunikation sker där.
Vi har redan gjort vårt mediaval och undanber vänligt men bestämt kontakt från säljare av annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300445". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Domsjö Fabriker AB
(org.nr 556579-1299), https://www.domsjo.adityabirla.com/ Kontakt
HR-utvecklare
Emma Jansson 0660-27 56 20 Jobbnummer
9698086