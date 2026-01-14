Semestervikarier till Husbonden LSS
2026-01-14
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Semestervikarier till Husbonden
Söker du jobb som timanställd samt semestervikariat i sommar? Vill du arbeta på en arbetsplats där du varje dag bidrar till att ge andra människor ett bra liv? Här får du ett stimulerande jobb med massor av mänsklig kontakt som ger dig erfarenheter för livet. Det är en fördel om du kan påbörja din anställning som timanställd inom kort för att bli trygg i ditt arbete inför sommaren.Publiceringsdatum2026-01-14Företag
Husbonden Ekonomisk Förening
Husbondegatan 4
507 60 BORÅS
Arbetsort: Borås
Platsbeskrivning:
Husbonden är en bostad med särskild service (gruppbostad) för 5 boende tillhörande personkrets 1 § 1 punkten lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
ARBETSUPPGIFTER:
Arbetsuppgifterna består av att ge stöd och hjälp i det dagliga livet till boende med fysiska och kognitiva funktionshinder, erbjuda en social samvaro och medverka till en meningsfull sysselsättning och aktiv fritid, allt utifrån boendes behov så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt.
KVALIFIKATIONER:
Du är ansvarsfull och har en positiv inställning till att arbeta inom vård och omsorg. Du är engagerad, flexibel och lyhörd - såväl med boende som med anhöriga och kollegor. God förmåga att samarbeta med andra är viktigt. Du kan sätta dig in i andra människors situation och gör ditt bästa för att möta varje enskild boendes behov. God kunskap i svenska språket krävs i både tal och skrift. Tidigare erfarenhet inom området är en merit och har du gått vård- och omsorgsprogrammet eller någon liknande utbildning är det en fördel.
Vi ser helst att du har körkort.
Välkommen med din ansökan!
Arbetstid Arbetstiden är dag/kväll/natt samt helger.Kontaktperson för detta jobb
Claes Bergvall Telefonnummer: 0732 733043
Ansökan via e-postclaes.bergvall@boras.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: claes.bergvall@boras.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Husbonden Ekonomisk Fören
Husbondegatan 4 (visa karta
)
507 60 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Husbonden Ek Fören Kontakt
Verksamhetschef
Claes Bergvall claes.bergvall@boras.se 0732733043 Jobbnummer
9683823