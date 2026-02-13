Semestervikarier Sjuksköterskor
2026-02-13
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande uppdrag i sommar? Nu söker vi legitimerade sjuksköterskor till sommarvikariat inom hemsjukvården i Östra Göinge kommun.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du självständigt i nära samarbete med övrig vårdpersonal i tvärprofessionella team. Vi bedriver hemsjukvård i både särskilt boende och ordinärt boende och har ett nära samarbete med andra vårdgivare.
I uppdraget ingår medicinska bedömningar, läkemedelshantering samt stöd och rådgivning till omvårdnadspersonal. Du samordnar och planerar de samlade hälso- och sjukvårdsinsatserna för den enskilde samt har kontakt med anhöriga.
Vi erbjuder ett spännande och ansvarsfullt arbete där du får använda hela din kompetens.
Bilkörning ingår i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har vidareutbildning till distriktssjuksköterska samt erfarenhet av dokumentationssystemet Treserva.
Du är flexibel, trygg i att fatta självständiga beslut och van att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Du har god samarbetsförmåga, är relationsinriktad och möter patienter, anhöriga och kollegor med empati och lyhördhet.
Du har god datorvana och uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs för tjänsten.
ÖVRIGT
Vi tillämpar löpande urval.
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
