Semestervikarie med CE och YKB
LMT Maskin & Transport AB / Fordonsförarjobb / Umeå Visa alla fordonsförarjobb i Umeå
2026-03-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos LMT Maskin & Transport AB i Umeå
, Stockholm
eller i hela Sverige
LMT Maskin & Transport AB är ett växande åkeriföretag i Umeå som bedriver både anläggnings, godstransporter.
Då semestern är på ingång så behöver vi stärka upp befintlig personalstyrka på flera orter så som, UMEÅ, UPPSALA, STOCKHOLM, varpå vi nu söker extrapersonal till vår verksamhet, främst till fjärrbilarna men om kunskap finnes kan även anläggningsbilar bli aktuellt då i Umeå.
Då vi har kontinuerligt behov av extrapersonal, så kan det finnas andra vakanser under annan tid på året också.
Vi ser att du är en pålitlig och noggrann person då vi transporterar en hel del olika typer gods, både känsligt, ADR m.m. och detta sker då i våra väl omhändertagna fordon.
Krav: CE-körkort, YKB, ADR, truckkort.
Meriterande: Branschvana, hjullastarkunskap.
Tjänsten är öppen och tillsättes löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: info@lmt.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarpersonal och extra". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare LMT Maskin & Transport AB
(org.nr 559234-5440)
Kontaktvägen 7 (visa karta
)
901 33 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jonas Strandberg info@lmt.nu Jobbnummer
9790489