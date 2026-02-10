Semestervikarie fastighetsskötsel till Tingsrydsbostäder
Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder / Fastighetsskötarjobb / Tingsryd Visa alla fastighetsskötarjobb i Tingsryd
2026-02-10
Visa alla jobb hos Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder i Tingsryd
Tycker du om att arbeta med utemiljö och inte är rädd för at hugga i? Då kan detta vara något för dig. Vi söker sommarvikarie till våra områden.
Har du erfarenhet av fastighetsskötsel eller motsvarande utbildning så är du välkommen med din ansökan. Som fastighetsarbetare hos oss så kommer du att jobba nära våra kunder. Du är serviceinriktad och trivs med att jobba i nära samarbete med andra. Du är engagerad, uthållig och med förmåga att se möjligheter.
B-körkort önskvärt. God förmåga att kommunicera i svenska i såväl tal som skrift.
Rekrytering sker löpande.
Välkommen med din ansökan till Tingsrydsbostäder, Box 140, 362 22 Tingsryd
E-post; tingsrydsbostader@tingsryd.se

) Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305321". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder Kontakt
Förvaltare
Anders Svensson 072- 889 20 46 Jobbnummer
9734036