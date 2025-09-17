Semestervikariat underläkare länssjukhuset
2025-09-17
Vi erbjuder
Som underläkare på Länssjukhuset arbetar du i huvudsak på avdelningen i nära samarbete med sjuksköterskor och ansvarig/handledande läkare.
På kliniker med jourtjänstgöring kan det bli aktuellt med förstärkningsjour efter introduktion beroende på hur långt du har kommit i din utbildning. Som icke legitimerad läkare arbetar du alltid med handledning, ensamarbete förekommer inte.
I din ansökan rangordnar du vilka kliniker du önskar arbeta på och i urvalsprocessen kommer vi att fördela din ansökan i första hand till den klinik du har angett som ditt första alternativ.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag har löpt ut.
Vi söker
Vi söker dig som har läkarexamen i Sverige eller i ett annat nordiskt land alternativt beslut från Socialstyrelsen om att fullgöra allmäntjänstgöring. Vi söker även dig som studerar medicinsk grundutbildning. Vid en svensk fakultet krävs då fullbordade studier till och med den tionde terminen med godkända kurser och prov. Om du studerar i ett annat EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz ska du ha fullbordat studier till och med den tionde terminen med godkända kurser och prov samt att Socialstyrelsen beviljar ett särskilt förordnande. Klinikernas tillsättning av semestervikarier kan skilja sig åt beroende på hur långt du har kommit i din utbildning.
Goda språkkunskaper i de skandinaviska språken krävs. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/600".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Kalmar Län
Länssjukhuset i Kalmar
Marie Stenberg, HR-konsult 010-3581406
