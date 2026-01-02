Semestervikariat som Omsorgsassistent på Ceciliagården
2026-01-02
Ceciliagården är en unik verksamhet med socialterapeutisk inriktning. Gruppbostaden är belägen mellan Järle och Ervalla, ca 2.5 mil norr om Örebro. Målgruppen är personer inom LSS personkrets 1, vilket innebär diagnoser inom autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi tar hand om gården och våra djur tillsammans, och vi utför även daglig verksamhet.
Vårt uppdrag är att stärka varje gårdsbo genom att ge omsorg och stöd utifrån individuella behov. Omsorgsutbildning eller utbildning med pedagogisk inriktning är ett krav. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort för manuell växellåda och tillgång till egen bil är ett krav.
Ceciliagården ska vara en plats där alla har en självklar plats, en gård för alla, men framförallt för de som behöver stabilitet, rytm, omtanke och mindre stress. Vi låter årstiderna forma rytmen på gården.
Arbetstiderna är varierande med både dag, kväll helg samt vaken natt. Vi söker sommarvikarier både för dag/kväll samt för vaken natt.
Vi ser helst att du har möjlighet att påbörja introduktionen redan nu, och att du har möjlighet att arbeta heltid under sommaren (vecka 25-32). För rätt person finns det stora möjligheter till fortsatt timanställning efter sommaren.
Intervjuer sker fortlöpande.
Läs mer om oss och om vår värdegrund på www.ceciliagarden.se
samt följ oss på Facebook under "Ceciliagården".
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: info@ceciliagarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikariat". Arbetsgivare Ceciliagården AB
(org.nr 559149-9669)
Kvarntorp 606A (visa karta
)
713 91 NORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gruppchef
Lotta Lyktberg lotta.lyktberg@ceciliagarden.se 0764962112, 076-4962112 Jobbnummer
9667753